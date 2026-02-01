Iașul poliglot și limbile migrației de muncă

* de mulți ani, la Iași nu s-a schimbat doar traficul sau piața chiriilor, ci și sunetul orașului * în campusuri, pe șantiere, în HoReCa și în servicii se aud tot, pe lângă franceză și engleză, și ucraineana, nepaleza și limbi din Asia de Sud * cifrele despre studenții internaționali, rezidenții străini și avizele de angajare descriu un fenomen care nu mai e excepție, ci rutină

Dacă asculți atent în stație, la casa unui supermarket sau pe aleile din jurul Palatul Culturii, Iașul de astăzi are o coloană sonoră mai amestecată decât acum câțiva ani. Mobilitatea internă și internațională se vede în felul în care oamenii schimbă registrul: o propoziție în română, apoi un răspuns în engleză, apoi o conversație între colegi într-o altă limbă, auzită „la lucru”, nu doar ocazional.

Migrația internă se aude mai întâi în română. În zonele studențești și în cartierele cu chirii circulă intonații și regionalisme venite din sud, din Transilvania sau din vest, peste moldoveneasca locală care rămâne fundalul dominant. Amestecul e alimentat de fluxul spre universități și de relocări pentru piața muncii.

Franceza și engleza, limbile campusurilor universitare

În jurul Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, franceza și engleza au o prezență constantă, susținută de numărul mare de studenți internaționali. Ultimul bilanț public complet indică 2.976 de studenți internaționali din 85 de țări, cu cele mai mari comunități din Franța (1.107), Maroc (344), Republica Moldova (263), Israel (218), Grecia (206) și Tunisia (164).

În același peisaj universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași indică 140 de studenți străini (UE și non-UE).

Vocile migrației de muncă -- Basarabia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh

Schimbarea care intră cel mai direct în viața economică e dată de angajările din afara UE. Potrivit unui comunicat despre activitatea locală, în 2024 au fost gestionate 4.703 persoane (ședere și rezidență), majoritatea din state terțe; în top apar Republica Moldova (1.381), Nepal (771), Sri Lanka (327), Bangladesh (303). În același an au fost înregistrate 3.090 cereri pentru avize de angajare și au fost emise 2.364 avize.

Anul trecut, conform datelor Inspectoratul General pentru Imigrări, în județ erau 7.896 de cetățeni din afara UE cu permise de ședere valabile, Iașul fiind pe locul VII la nivel național.

Ucraineana, ecoul regional al războiului

Pe lângă studii și muncă, războiul a adus o prezență ucraineană vizibilă în rețelele de sprijin. Un reportaj Agerpres notează că aproape 20.000 de refugiați ucraineni au trecut pragul Centrului „Nicolina” din Iași între martie 2022 și februarie 2025. La nivel național, UNHCR consemnează 199.538 de persoane cărora li s-a acordat protecție temporară în România, la 30 noiembrie 2025.

Mai multe limbi înseamnă mai multe interacțiuni: angajatori care lucrează cu echipe mixte, instituții care întâlnesc mai des nevoi de comunicare în engleză/franceză și o integrare practică, „din mers”, în locuri unde munca și studiile aduc zilnic oameni noi în același spațiu.

Clara DIMA