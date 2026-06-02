Din 2026, turiștii cazați în Iași plătesc o taxă specială de promovare turistică de 1,25% din valoarea cazării, fără TVA. Banii sunt colectați de hoteluri și virați la bugetul local.

Iașul își taxează turiștii pentru fiecare noapte de cazare. Din 2026, taxa specială de promovare turistică ajunge la 1,25% din tariful de cazare, fără TVA, potrivit documentelor aprobate de municipalitate. Suma pare mică pe factură, de câțiva lei pe noapte, dar la nivelul unui an poate însemna peste un milion de lei pentru bugetul local. Pe baza datelor disponibile pentru primele două luni din 2026, municipiul Iași ar putea ajunge la peste 200.000 de turiști cazați într-un an, iar taxa ar putea aduce aproximativ 1,4–1,6 milioane de lei, dacă ritmul se menține.

Taxa turistică din Iași a crescut în 2026

Primăria Iași a stabilit pentru anul 2026 o taxă specială pentru promovarea turismului în municipiu. Taxa este de 1,25% din valoarea totală a cazării, fără TVA, pentru fiecare noapte petrecută într-o unitate de cazare din oraș. În 2025, nivelul taxei era de 0,75%. Din 2026, cota urcă la 1,25%, ceea ce înseamnă o creștere de două treimi. Nu este o sumă mare pentru fiecare turist în parte, dar poate deveni o sursă importantă de finanțare dacă este aplicată constant la fluxul de vizitatori ai orașului. Taxa este inclusă în costul nopții de cazare. Turistul o plătește odată cu factura de la hotel, pensiune sau altă unitate de cazare, iar operatorul economic are obligația să o colecteze și să o vireze la bugetul local.

Cine plătește taxa și cine o încasează

Plătitorul real este turistul cazat în Iași. Hotelurile, pensiunile și celelalte structuri de cazare sunt cele care colectează taxa și o transferă către Primărie. Concret, pentru fiecare noapte de cazare, unitatea de cazare calculează 1,25% din tariful fără TVA. Banii se declară și se virează lunar, până la data stabilită prin regulamentul local. Pentru turist, taxa poate trece aproape neobservată. Pentru administrația locală, însă, ea poate deveni un fond constant pentru promovarea orașului.

Cât plătește turistul pentru o noapte de cazare

Dacă o cameră costă 300 de lei pe noapte, cu TVA inclus, baza fără TVA este de aproximativ 270 de lei. Taxa de promovare turistică ar fi de circa 3,38 lei pe noapte. La o cameră de 400 de lei pe noapte, cu TVA inclus, baza fără TVA ajunge la aproximativ 360 de lei. Taxa ar fi de circa 4,50 lei pe noapte. La o cameră de 500 de lei pe noapte, taxa ar urca spre 5,60 lei pe noapte.

Așadar, pentru un city break de două nopți, un turist ar plăti în plus, în funcție de tariful camerei, între 7 și 12 lei. Miza reală nu stă în suma individuală, ci în volumul total al cazărilor.

Câți turiști au venit la Iași în 2026

Datele disponibile pentru începutul anului arată că turismul ieșean a pornit cu zeci de mii de vizitatori cazați. În primele două luni din 2026, județul Iași a atras 39.321 de turiști, iar municipiul Iași a primit 35.529 de turiști. Asta înseamnă că orașul concentrează cea mai mare parte a traficului turistic din județ.

Dacă acest ritm s-ar păstra pe tot parcursul anului, municipiul Iași ar putea ajunge la aproximativ 213.000 de turiști cazați în 2026. Este o proiecție simplă, calculată prin înmulțirea datelor din ianuarie și februarie cu șase, nu o cifră finală.

Pentru un calcul corect al taxei, însă, nu este suficient numărul turiștilor. Contează mai ales numărul de înnoptări, pentru că taxa se aplică la cazare.

Peste un milion de lei din taxa turistică

Dacă luăm ca reper cei 35.529 de turiști cazați în municipiul Iași în primele două luni din 2026 și proiectăm ritmul pe tot anul, ajungem la aproximativ 213.000 de turiști. Dacă acești turiști ar rămâne, în medie, 1,7–1,8 nopți în oraș, Iașul ar putea ajunge la aproximativ 360.000–385.000 de înnoptări într-un an. La un tarif mediu estimat de 350–400 de lei pe cameră/noapte, taxa de 1,25% ar însemna, în medie, aproximativ 4 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Într-un scenariu prudent, taxa specială de promovare turistică ar putea aduce municipiului Iași în jur de 1,4 milioane de lei într-un an. Într-un scenariu mai bun, cu mai multe înnoptări sau tarife medii mai ridicate, suma poate urca spre 1,6 milioane de lei sau chiar mai mult.

Iașul atrage turiști, dar trebuie să-i țină mai mult

Una dintre problemele turismului ieșean este durata mică a șederii. Mulți vizitatori ajung în oraș pentru o noapte sau două, fie pentru evenimente, fie pentru afaceri, studii, consultații medicale, pelerinaj sau vizite de familie.

Pentru economia locală, diferența dintre o noapte și trei nopți este uriașă. O noapte înseamnă cazare și, poate, o masă. Trei nopți înseamnă restaurante, cafenele, muzee, transport, ghidaje, cumpărături, evenimente, librării și bani lăsați în mai multe zone ale orașului.

De aceea, taxa turistică are sens doar dacă banii sunt folosiți pentru a crește atractivitatea Iașului și durata șederii. Altfel, rămâne doar o sumă adăugată pe factură.

Dan DIMA