Iașul redescoperă filmele politice italiene. Proiecții la Cinema Ateneu într-o retrospectivă-eveniment

Iașul va găzdui unul dintre cele mai interesante evenimente cinematografice ale acestei primăveri: o retrospectivă dedicată filmului politic italian, organizată de Cinema Ateneu în parteneriat cu Institutul Italian de Cultură. Timp de opt zile, între 21 și 29 aprilie 2026, publicul va putea vedea pe marele ecran patru filme multipremiate din anii ’60-’70, în versiuni restaurate, semnate de Francesco Rosi, Elio Petri și Bernardo Bertolucci.

Selecția cuprinde două filme esențiale ale lui Francesco Rosi: „Salvatore Giuliano” (1962) și „Cu mâinile pe oraș” / „Le mani sulla città” (1963), alături de „Anchetă asupra unui cetățean mai presus de orice bănuială” / „Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” (1970), capodopera sumbră și acidă a lui Elio Petri, și „Conformistul” / „Il conformista” (1970), filmul tulburător care l-a consacrat pe Bernardo Bertolucci.

Primul titlu din retrospectivă, „Salvatore Giuliano”, este considerat unul dintre marile filme ale secolului XX. Povestea urmărește raporturile complicate dintre autorități, mișcarea separatistă și mafie în Sicilia anilor ’40, totul culminând cu moartea celebrului bandit care dă numele filmului. Pelicula i-a adus lui Francesco Rosi Ursul de Argint pentru regie la Festivalul de la Berlin din 1962 și a fost inclusă de Martin Scorsese într-un top personal al celor mai bune zece filme din toate timpurile.

Un an mai târziu, Rosi avea să câștige Leul de Aur la Veneția cu „Cu mâinile pe oraș”, un film care rămâne și astăzi o referință când vine vorba despre relația toxică dintre interesele imobiliare și decizia politică. Înaintea alegerilor pentru consiliul local, prăbușirea unei clădiri provoacă un scandal care îl lovește direct pe un dezvoltator influent și pe rețeaua sa de susținători politici. Filmul vorbește despre speculă, corupție și urbanism fără scrupule, teme care nu și-au pierdut deloc forța.

La fel de puternic este și „Anchetă asupra unui cetățean mai presus de orice bănuială”, realizat de Elio Petri, cu Gian Maria Volontè în rolul principal. Filmul pornește de la un gest șocant: un polițist de rang înalt își ucide amanta și lasă intenționat urme care l-ar putea incrimina, tocmai pentru a testa dacă poziția lui îl plasează dincolo de orice suspiciune. Este unul dintre cele mai neliniștitoare și inteligente filme despre autoritate, impunitate și coruperea justiției. A câștigat Marele Premiu al Juriului și Premiul FIPRESCI la Cannes, dar și Oscarul pentru cel mai bun film străin.

În „Conformistul”, Bernardo Bertolucci mută accentul spre psihologia obedienței și spre mecanismele intime ale fascismului. Personajul principal, interpretat de Jean-Louis Trintignant, este un om lipsit de voință, care se lasă absorbit de sistem și trimis să participe la eliminarea unui fost profesor devenit disident politic. Filmul a fost prezent în Competiția Festivalului de la Berlin și a primit Premiul David di Donatello pentru cel mai bun film italian, rămânând una dintre cele mai rafinate și neliniștitoare meditații cinematografice despre conformism.

„Filmele lui Rosi, Petri și Bertolucci nu sunt confortabile, dar sunt necesare, pentru că vorbesc direct despre putere, responsabilitate și mecanismele din spatele deciziilor care influențează viețile oamenilor. Aducerea la Iași a acestor versiuni restaurate completează misiunea instituției de a propune publicului conținut relevant, care provoacă și rămâne cu spectatorul și după finalul proiecției”, spune Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu. Programul complet al proiecțiilor începe marți, 21 aprilie 2026, de la ora 20:30, cu „Salvatore Giuliano”, continuă vineri, 24 aprilie, de la ora 18:00, cu „Cu mâinile pe oraș”, apoi sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 17:00, cu „Anchetă asupra unui cetățean mai presus de orice bănuială”, și se încheie miercuri, 29 aprilie, de la ora 20:00, cu „Conformistul”.

Maura ANGHEL