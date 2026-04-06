Iașul, reprezentat de doar doi elevi la cea mai importantă competiție de AI din România

* concursul începe astăzi și aduce față în față 120 dintre cei mai bine pregătiți elevi din țară, într-o competiție în care miza este accederea în lotul național și participarea la olimpiade internaționale

Etapa națională a ROAI 2026 (Romanian Olympiad in Artificial Intelligence), considerată cea mai prestigioasă competiție de inteligență artificială din România, începe la București și reunește 120 dintre cei mai bine pregătiți liceeni din țară. Accesul în această fază s-a făcut exclusiv pe baza rezultatelor obținute la etapa județeană, ceea ce transformă calificarea într-o performanță de top.

În acest context, Iașul este reprezentat de doar doi elevi: Spiridon Mateo, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Miron Costin”, și Asandei Ștefan-Alexandru, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași. Cei doi au reușit să treacă de o selecție extrem de riguroasă și se numără printre cei mai promițători tineri pasionați de inteligență artificială din România.

Competiția se desfășoară pe parcursul a trei zile, într-un format intensiv, în care participanții au la dispoziție câte patru ore pentru fiecare probă. Spre deosebire de concursurile clasice, ROAI pune accent pe rezolvarea unor probleme reale de inteligență artificială, elevii fiind nevoiți să construiască și să antreneze modele capabile să ofere soluții concrete.

Toate probele au loc on-site, prin intermediul platformei Nitro Contestant Cloud, una dintre cele mai moderne tehnologii utilizate în domeniul competitive AI. Evaluarea este automată, iar elevii primesc feedback în timp real despre performanța modelelor dezvoltate, ceea ce le permite să își îmbunătățească rezultatele pe parcursul competiției.

Miza este una importantă, deoarece ROAI reprezintă principala cale de selecție pentru lotul național de inteligență artificială. După finalizarea probelor, primii 30 de elevi din fiecare secțiune vor participa la baraj, o probă unică de patru ore, în urma căreia vor fi selectați cei care vor intra în tabăra de pregătire pentru competițiile internaționale.

Într-o competiție extrem de selectivă, unde fiecare loc este disputat de cei mai buni elevi din țară, prezența celor doi reprezentanți ai Iașului confirmă nivelul ridicat al performanței academice și interesul tot mai mare pentru domeniul inteligenței artificiale în rândul noii generații.

Dan DIMA