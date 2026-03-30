Iașul, sub șocul scumpirii motorinei. Fermele intră în zona de risc

* agricultura ieșeană intră în primăvara lui 2026 cu una dintre cele mai grele combinații de costuri din ultimii ani: motorina a trecut de 10 lei litrul în Iași * fermierii spun că presiunea se adună în tot lanțul de producție, de la lucrările din câmp până la semințe, îngrășăminte, tratamente și transport * într-un județ cu peste 133.000 de ferme și aproape 400.000 de hectare lucrate, scumpirea nu mai este doar o problemă a agricultorilor, ci un risc economic care poate urca rapid și în prețul alimentelor

Iașul a intrat în campania agricolă de primăvară sub presiunea unui carburant care a sărit de pragul psihologic de 10 lei litrul. Datele centralizate de Peco Online arată că, la final de martie 2026, prețul minim monitorizat pentru motorină în Iași era de 10,26 lei/litru. La nivel național, aceeași sursă indică pentru 2026 un preț mediu anual de 8,40 lei/litru, peste media de 7,55 lei/litru din 2025, iar în ultima lună analizată creșterea medie a motorinei a fost de 25,2%.

Pentru fermierii din județ, această evoluție nu este un simplu indicator din piața carburanților. Motorina intră în aproape fiecare etapă a muncii agricole: pregătirea terenului, semănatul, fertilizarea, tratamentele, irigațiile, recoltarea și transportul. Când litrul trece de 10 lei, fiecare hectar lucrat costă mai mult, iar presiunea se vede imediat în bugetele exploatațiilor. Miza este cu atât mai mare în Iași cu cât județul are 133.264 de exploatații agricole care utilizează suprafață agricolă și 399.346,36 hectare de suprafață agricolă utilizată. Cu alte cuvinte, orice salt de preț la carburant lovește un sector extins, fragmentat și vulnerabil la șocuri de cost.

Statul încearcă să tempereze o parte din impact prin schema de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Guvernul a aprobat recent un buget total de 620 de milioane de lei pentru reducerea accizei la motorina folosită în agricultură, iar diferența de acciză care se va rambursa fermierilor în 2026 a fost stabilită la 2,697 lei/litru. Fondurile sunt destinate susținerii lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare.

În plus, fermierii spun limpede că motorina nu este singura povară. Lucrările îi costă cu până la 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut și că presiunea vine din tot pachetul de inputuri, „de la semințe și îngrășăminte până la tratamente”. Asta înseamnă că, exact în momentul în care campania de primăvară cere cheltuieli masive, fermele sunt obligate să scoată mai mulți bani pentru aproape fiecare verigă a producției.

Pentru Iași, consecințele pot depăși cu mult gardul fermei. Când ai peste 133.000 de exploatații agricole și aproape 400.000 de hectare lucrate, scumpirea motorinei și a celorlalte inputuri nu mai rămâne o problemă strict profesională. Ea devine un semnal economic pentru întreg județul, pentru că afectează costul de producție, lichiditatea fermierilor, rentabilitatea campaniei agricole și, în cele din urmă, prețul produselor care ajung în piețe și magazine.

Dan DIMA