Ieșeancă de 73 de ani, agresată și amenințată cu focul de propriul partener

* pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar autoritățile au montat și un sistem electronic de monitorizare * ieri, acesta a fost arestat pentru 30 de zile

Scene șocante într-o comună din județul Iași, unde o femeie în vârstă de 73 de ani ar fi trecut prin clipe de coșmar chiar în propria gospodărie. Un bărbat de 66 de ani a ajuns după gratii, după ce ar fi agresat-o, ar fi amenințat-o și ar fi încercat să provoace un incendiu în apropierea casei femeii.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, totul s-ar fi petrecut pe 9 mai, în zona Răducăneni. Individul, aflat sub influența alcoolului și pe fondul unui conflict izbucnit spontan, și-ar fi pierdut complet controlul. Furia s-ar fi transformat rapid în violență, iar femeia de 73 de ani ar fi fost lovită de agresor.

Dar episodul nu s-ar fi oprit aici. Într-un gest care putea degenera într-o tragedie, bărbatul ar fi aprins bucăți de cauciuc și le-ar fi aruncat spre locuință, amenințând victima și provocând panică în gospodărie. Vecinii au vorbit despre momente tensionate și despre teama că întreaga casă ar putea lua foc.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au intervenit și au deschis imediat o anchetă pentru violență în familie, amenințare și tentativă la distrugere prin incendiere. În urma evaluării riscului, oamenii legii au stabilit că femeia se afla într-un pericol iminent.

Ca măsură de urgență, pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar autoritățile au montat și un sistem electronic de monitorizare, semn că anchetatorii au considerat situația extrem de gravă.

Pe 19 mai, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața procurorilor și a Judecătoriei Răducăneni. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazul readuce în atenție amploarea fenomenului violenței domestice din mediul rural, unde multe victime aleg să tacă ani întregi de frică, dependență sau rușine. De această dată, conflictul a escaladat până la scene care puteau avea un final devastator. Andrei TURCU