* peste 1.500 de câini aflați în adăpostul de la Tomești vor avea parte, de 1 Mai, de o zi dedicată curățeniei, amenajării spațiilor și socializării * voluntarii sunt așteptați între orele 09.30 și 15.00, cu haine comode și dorința de a ajuta

Ziua liberă de 1 Mai poate fi petrecută și altfel decât la iarbă verde. La Iași, iubitorii de animale sunt invitați să se alăture unei acțiuni de voluntariat organizate la Adăpostul Municipal de Câini, din Tomești, unde trăiesc peste 1.500 de animale fără stăpân.

Acțiunea va avea loc între orele 09.30 și 15.00, și are ca scop pregătirea adăpostului pentru sezonul cald. Voluntarii vor participa la igienizarea spațiilor, la amenajarea zonelor verzi și la înfrumusețarea locului în care câinii își petrec fiecare zi.

Una dintre activitățile propuse este vopsirea cauciucurilor folosite pentru decor și pentru organizarea spațiilor din adăpost. Organizatorii vorbesc despre o „pată de culoare” adusă într-un loc în care munca practică, grija și atenția pot schimba atmosfera, măcar pentru câteva ore.

Pe lângă curățenie și amenajări, voluntarii vor avea ocazia să petreacă timp cu animalele. „Socializarea este una dintre cele mai importante forme de ajutor pentru câinii din adăpost, mai ales pentru cei speriați, retrași sau obișnuiți prea puțin cu prezența oamenilor. Câteva minute de atenție, o plimbare, o mângâiere sau o simplă apropiere pot conta enorm pentru un animal care așteaptă o familie”, spun inițiatorii acțiunii.

Participanții nu au nevoie de experiență, ci doar de disponibilitate și entuziasm. Este recomandat să vină îmbrăcați comod, cu haine potrivite pentru curățenie, vopsit și lucru în aer liber, pe care nu îi deranjează dacă ajung urme de vopsea sau de lăbuțe.

Acțiunea este coordonată de Simona Măntescu, cunoscută la Iași pentru sprijinul oferit animalelor fără stăpân. Inițiativa mizează pe implicarea comunității și pe ideea că ajutorul concret nu înseamnă întotdeauna gesturi mari, ci ore oferite acolo unde este nevoie.

Pentru Adăpostul Municipal de Câini Iași, astfel de acțiuni sunt importante nu doar pentru întreținerea spațiilor, ci și pentru vizibilitatea animalelor care trăiesc acolo. Fiecare voluntar poate contribui la un adăpost mai curat, mai prietenos și mai pregătit pentru perioada caldă.

Maura ANGHEL