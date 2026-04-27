* peste 7.000 de prosumatori din județul Iași și zeci de mii de gospodării care plătesc lunar taxe incluse în factura de electricitate ar putea fi afectați direct de propunerile transmise Guvernului de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie * organizația cere eliminarea contribuției pentru cogenerare, TVA redus pentru sistemele fotovoltaice și reguli mai clare pentru energia produsă la bloc

Facturile la energie ar putea deveni mai mici pentru ieșeni dacă Guvernul va prelua măsurile propuse de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România. Organizația a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care cere intervenții rapide asupra costurilor suportate de populație și firme, nu doar soluții cu efect peste câțiva ani.

Miza este importantă și pentru Iași, unde interesul pentru energia produsă pe acoperișuri a crescut puternic. Județul a trecut deja de pragul de 7.000 de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 84 MW în sisteme fotovoltaice. Asta înseamnă mii de gospodării, firme, ferme, pensiuni sau mici afaceri care nu mai sunt doar consumatori, ci și producători de energie.

Prima măsură cerută de prosumatori este eliminarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, cunoscută în limbajul public drept „taxa de cogenerare”. Aceasta este plătită de toți consumatorii prin factură, indiferent dacă beneficiază sau nu de sistemele centralizate de încălzire pentru care a fost introdusă. APCE susține că taxa nu este impusă de legislația europeană și că, după ani de colectare, nu a dus la modernizarea reală a sistemelor pe care trebuia să le sprijine.

TVA la 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice

Pentru o familie din Iași, eliminarea unei taxe din factură nu ar însemna o revoluție peste noapte, dar ar conta într-un buget în care electricitatea, gazul, întreținerea și alimentele apasă tot mai greu. Pentru firmele mici, magazinele, atelierele, brutăriile, pensiunile sau producătorii locali, orice reducere a costului cu energia se poate vedea în prețuri, marje sau capacitatea de a continua investițiile.

A doua solicitare vizează reducerea TVA la 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice: panouri, invertoare, baterii, montaj și mentenanță. Măsura ar putea face mai accesibilă instalarea de panouri pentru gospodăriile din județ, mai ales în localitățile unde consumul electric este ridicat, iar oamenii folosesc pompe, centrale, aparate frigorifice, utilaje mici sau sisteme de încălzire auxiliare.

APCE cere și reguli mai simple pentru compensarea energiei livrate în rețea. În prezent, mulți prosumatori reclamă întârzieri, birocrație și un sistem greu de înțeles pentru consumatorul obișnuit. Pentru cine produce vara mai mult decât consumă, dar plătește facturi mari iarna, o compensare mai rapidă ar putea însemna bani care se întorc efectiv în gospodărie, nu doar cifre trecute într-un mecanism complicat.

Un alt punct sensibil este energia produsă la bloc. În Iași, unde zeci de mii de oameni locuiesc în apartamente, accesul la fotovoltaice rămâne mult mai dificil decât pentru proprietarii de case. Prosumatorii cer schimbarea legislației astfel încât locatarii să poată beneficia de energia produsă pe acoperișurile blocurilor sau prin kituri fotovoltaice de balcon. O astfel de modificare ar deschide piața pentru asociațiile de proprietari și ar putea reduce costurile comune cu iluminatul, lifturile sau spațiile tehnice.

Dan DIMA