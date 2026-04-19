Ieșenii au luat cu asalt sistemul medical: zilnic, peste 11.000 de analize de laborator!

* peste 2,75 milioane de analize și investigații paraclinice decontate, într-un singur an, fără a lua în calcul analizele plătite de ieșeni * Casa Județeană de Sănătate a plătit pentru specialităţile paraclinice , peste 162 milioane de lei * dilema care se naște de aici nu este, însă, nouă: fie gradul de conștientizare al ieșenilor asupra propriei sănătăți este mai mare, fie aceștia sunt mai bolnavi ca niciodată!

Iașul fierbe și nu în trafic, nu în politică, ci în domeniul seviciilor medicale paraclinice, unde cifrele oficiale arată o adevărată invazie de pacienți care au apelat, în ultimul an, la investigații paraclinice. Sistemul medical este împins la limită, iar datele furnizate de Casa de Asigurări de Sănătate Iași conturează un tablou șocant și fără precedent!

Peste 2,75 milioane de analize și investigații paraclinice decontate, ceea ce reprezintă o medie zilnica de peste 11.000 de asemenea lucrări. Fără a lua în calcul analizele plătite de ieșeni! Laboratoarele, radiologiile și centrele de imagistică au funcționat la foc continuu, într-o cursă contracronometru pentru diagnostic și tratament.

Radiografii, ecografii, CT-uri, RMN-uri – toate în creștere explozivă! Doar investigațiile de înaltă performanță au depășit sute de mii de proceduri, semn că medicina modernă devine tot mai accesată, dar și că afecțiunile grave nu mai pot fi ignorate.

În spatele acestor cifre se află o infrastructură impresionantă: aproape 50 de furnizori în contract, zeci de laboratoare, medici și centre specializate care au lucrat fără oprire. Sute de milioane de lei au fost pompate în sistem, doar pentru a ține pasul cu avalanșa de cereri.

Dilema care se naște de aici nu este, însă, nouă. Toată lumea se întreabă astăzi dacă boom-ul acesta este un semn de progres sau un semnal de alarmă.

Creșterea accesului la servicii medicale este, fără îndoială, un pas înainte. Dar ritmul amețitor este cauzat fie de gradul mai mare de conștientizare al ieșenilor asupra propriei sănătăți, fie de faptul că ei sunt mai bolnavi ca niciodată.

Iașul medical trăiește un paradox: mai multe servicii ca niciodată, dar și o nevoie tot mai mare de ele. Iar dacă trendul continuă, anul 2026 ar putea aduce nu doar recorduri, ci și limite periculoase pentru întregul sistem.

Nicoleta ZANCU