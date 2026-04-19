Ieșenii care creează nanomateriale pentru medicină de vârf și tehnologii spațiale

* de ceva vreme, într-un laborator al Academiei Române se lucrează la o altă formă de viitor * cercetătorii lucrează la polimeri avansați, nanostructuri și biomateriale care pot intra în sisteme de eliberare controlată a medicamentelor, în materiale antimicrobiene sau chiar în tehnologii cu aplicații spațiale

Există un Iași discret, aproape invizibil pentru publicul larg, dar extrem de valoros pentru cercetarea românească. La Institutul „Petru Poni”, institut al Academiei Române, nu se lucrează la proiecte spectaculoase doar prin formulare, ci la materiale care pot avea utilizări concrete în biomedicină, în protecția mediului și în tehnologii de înaltă performanță. Planul de cercetare al institutului pentru 2026 arată clar direcția: conceperea, realizarea și testarea de noi polimeri și matrici polimerice pentru aplicații biomedicale și biotehnologice, inclusiv sisteme cu structurare supramoleculară și materiale biodegradabile cu utilizări în medicină, industria alimentară, protecția mediului și cosmetice.

Polimeri pentru combaterea cancerului sau a bolilor rare

Asta înseamnă, pe înțelesul tuturor, că la Iași se construiesc materiale „inteligente”, capabile să facă mai mult decât un plastic obișnuit. Cercetătorii și-au propus obținerea de polimeri modificați chimic pentru eliberarea controlată a medicamentelor și pentru trimiterea dirijată, „la țintă”, a acestora, dar și dezvoltarea de suporturi biomimetice pentru regenerarea unor țesuturi. Tot acolo sunt menționate hidrogeluri pe bază de polizaharide și polimeri sintetici, microsfere și nanoparticule polimerice sensibile la pH și temperatură, adică exact genul de platforme pe care medicina modernă mizează tot mai mult.

Componenta de cercetare la scară nano nu este deloc marginală. Institutul are un Centru de Cercetări Avansate pentru Nanobioconjugate și Biopolimeri, iar planurile sale de cercetare vorbesc despre dezvoltarea de materiale nanostructurate hibride multifuncționale, cu aplicabilitate în domeniul biomedical, inclusiv pentru combaterea cancerului sau a bolilor rare. În proiecte apar exemple concrete: DNAnanoGold, axat pe prepararea nanostructurilor funcționale pe bază de ADN și nanoparticule de aur pentru terapie genică țintită, dar și sisteme avansate de eliberare a medicamentelor prin microcapsule bazate pe carbonat de calciu și polimeri sensibili la pH.

Poate cel mai surprinzător pentru publicul larg este că cercetarea de la Iași nu se oprește la medicină. În portofoliul institutului apare și proiectul SATY – „Satellite hybrid micro-thrusters”, un program derulat cu finanțare de la Agenția Spațială Română, dedicat micro-propulsiei hibride pentru sateliți.

Dimensiunea acestor proiecte începe să se vadă și în bani. Un raport de activitate arată, de pildă, un proiect PNRR pentru nanostructuri (bio)hibride pe bază de polizaharide, cu o valoare totală de 7,5 milioane de lei. Dan DIMA