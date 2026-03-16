Ieșenii, chemați să doneze bani pentru un proiect de transport futurist

Un proiect considerat de mulți drept unul dintre cele mai îndrăznețe planuri de infrastructură pentru Iași încearcă să prindă contur prin implicarea directă a comunității. Inițiatorii proiectului Monorail Iași au lansat o campanie publică de strângere de fonduri pentru realizarea studiului de prefezabilitate, primul pas necesar pentru accesarea unor eventuale finanțări europene.

Deși inițiatorii sperau ca strângerea banilor să fie doar o formalitate, campania avansează mai greu decât se estima. Membrii Asociației HaiCaSePoate, organizația civică care a propus proiectul, încearcă acum să mobilizeze comunitatea pentru a susține financiar acest prim pas.

Potrivit inițiatorilor, ideea unui sistem de transport de tip monorail ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții de infrastructură urbană pentru capitala Moldovei din ultimele decenii.

Reprezentanții Asociației HaiCaSePoate subliniază că proiectul nu aparține niciunui partid politic și nu reprezintă o promisiune electorală, ci o inițiativă civică prin care locuitorii orașului sunt invitați să contribuie direct la dezvoltarea acestuia. „În ultimii 35 de ani, Iașul nu a avut parte de o investiție atât de îndrăzneață, atât de necesară și atât de orientată spre viitor. Marile schimbări nu se fac singure, ci se construiesc împreună”, transmit inițiatorii.

214.000 de euro pentru studiul de prefezabilitate

Pentru realizarea studiului de prefezabilitate este nevoie de aproximativ 214.000 de euro, sumă pe care organizatorii campaniei speră să o strângă în următoarele 11 luni.

Campania se bazează pe contribuții mici din partea comunității. Organizatorii îi încurajează pe ieșeni să doneze 2 euro (10 lei), o sumă simbolică despre care spun că poate deveni semnificativă dacă un număr mare de persoane se implică.

Donațiile sunt colectate într-un cont deschis la CEC Bank, iar organizatorii anunță că extrasele de cont vor fi publicate lunar, pentru a asigura transparența modului în care sunt utilizate fondurile.

Potrivit acestora, banii vor fi folosiți exclusiv pentru realizarea studiului de prefezabilitate pentru proiectul Monorail Iași, document esențial pentru evaluarea tehnică și economică a unei astfel de investiții.

Inițiatorii campaniei spun că proiectul reprezintă și un test al solidarității locale. În mesajul transmis comunității, aceștia fac apel la spiritul civic al locuitorilor din Iași, amintind că alte regiuni ale țării au reușit să își susțină proiectele majore prin mobilizarea comunității. „De multe ori spunem că Moldova este lăsată în urmă. Dar schimbarea începe atunci când nu mai așteptăm totul de la alții și alegem să facem noi primul pas”, transmit reprezentanții inițiativei.

Pentru moment, proiectul Monorail Iași se află încă în faza de idee și analiză, însă inițiatorii speră că implicarea comunității va transforma această viziune într-un proiect real de infrastructură urbană pentru oraș. Daniel BACIU