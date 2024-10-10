Ieşeancă judecată pentru „complicitate morală la tâlhărie calificată”

* tânăra doar s-a bucurat de reuşitele prietenului ei

Gabriel I. şi Iulia B. locuiesc în Alexandru cel Bun, s-au împrietenit de câteva luni şi, în zilele de vară, au ieşit mereu la plimbare prin cartier. Ocazie cu care au avut o revelaţie: foarte mulţi bătrâni în zonă, umblând neînsoţiţi, unii dintre ei cu vizibile dificultăţi motrice. Şi mai toţi ţineau la vedere portofele ori borsete. La un moment dat, lui Gabriel i-a venit ideea de a tâlhări pe unii dintre aceştia, urmărindu-i discret, până ce ajung în zone puţin circulate. Care sunt destule în cartier.

Iuliei i s-a părut o idee minunată şi simplă de a face rost de bani. Sunt tineri, au o condiţie fizică excelentă, ce şansă poate avea în faţa lor un pensionar ramolit. N-au mai stat în şovăieli, au trecut imediat la treabă. Prima victimă, Mitică I., un bărbat în etate de 76 de ani, care ieşise, în seara de 22 iulie a.c., la o plimbărică prin faţa blocului unde locuieşte. Nu mai era nimeni prin preajmă, Gabriel s-a apropiat şi i-a smuls portofelul din mână, în timp ce Iulia aplauda. Au fugit amândoi spre rond Sf.Anton de Padova. Acolo au făcut inventarul portmoneului. 60 lei şi cheile de la apartamentul bătrânului.

După câteva zile, în „radarul” lor a apărut un anume Viorel M. (52 de ani), care mergea spre casă, pe alee din spatele unui bloc turn. Proaspătul tâlhar a venit din spate, i-a smuls borseta în care erau acte, un telefon mobil şi suma de 450 lei. Apoi, el şi prietena lui au fugit spre parcul din Piaţa Voievozilor.

Ultima lovitură a fost dată în dimineaţa de 28 iulie şi s-a sfârşit prost pentru cei doi iubiţi. Iulia a observat-o pe Elena A. (72 de ani), care stătea singură în faţa blocului şi avea la subraţul stâng o poşetă nouă. N-o ţinea pe umăr, era uşor de furat. Tinerii n-au mai ezitat. Prin procedeul deja verificat, Gabriel a ţâşnit din spatele bătrânei, a smuls poşeta, după care s-a depărtat în viteză, alături de Iulia. N-au ajuns să se bucure de cei 1.000 lei din poşetă, au nimerit în braţele unui echipaj de poliţie. Astfel, cariera lor s-a sfârşit. Cu toate că n-a participat efectiv la niciuna dintre tâlhării, Iulia a fost şi ea inculpată în dosarul penal. Sub acuzaţia de „complicitate morală la tâlhărie calificată”.

Dosarul a trecut alaltăieri de camera preliminară, judecătorul de aici a dispus începerea procesului şi urmează a se stabili primul termen. Claudiu CONSTANTIN