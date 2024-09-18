Incendiatorul de la Parlament este din Vaslui

Procurorii susţin că bărbatul care a incendiat, marţi, un magazin de suveniruri din clădirea Parlamentului a dat foc mai întâi la tejgheaua unui bar aflat în apropiere.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a anunţat miercuri că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul O.N., în vârsta de 56 de ani, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de distrugere.

"În data de 17.09.2024, în jurul orei 13,34, în timp ce se afla în incinta Palatului Parlamentului, a stropit cu un lichid inflamabil ce se afla într-o sticlă pe care o avea asupra sa tejgheaua barului din sala Constantin Brâncuşi aflată la nivelul subsol 2 al clădirii şi, cu ajutorul unei brichete, a aprins soluţia. Apoi, inculpatul s-a deplasat la magazinul de suveniruri aflat în imediata proximitate unde, cu aceeaşi substanţă, a stropit mai multe obiecte pe care de asemenea le-a aprins cu bricheta. Au fost produse exclusiv pagube materiale, însă a existat riscul ca focul să se propage şi să distrugă şi alte bunuri din clădire. Pentru lichidarea incendiului a fost nevoie de intervenţia pompierilor", spun procurorii.

Marţi după-amiază, în zona unui magazin de suveniruri din Palatul Parlamentului, aflat în proximitatea Sălii de expoziţii 'Constantin Brâncuşi', un bărbat a dat foc unor bunuri pe care le avea în posesie, după care a plecat de la faţa locului.

Bărbatul a reuşit să iasă din clădirea Parlamentului, fiind reţinut abia după 10 ore, într-un hotel din Capitală unde se cazase, el având domiciliul în judeţul Vaslui.