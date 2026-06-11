Incendiu violent la un autoturism!

* flăcările au cuprins aproape întreaga mașină și s-au extins la un al doilea vehicul

Momente de panică după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări, incendiul dezvoltându-se cu o rapiditate impresionantă și punând în pericol bunurile aflate în apropiere. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat producerea unui dezastru mai mare, însă pagubele materiale sunt semnificative.

Alarma a fost dată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri care au intervenit pentru stingerea incendiului.

Potrivit informațiilor furnizate de salvatori, în momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă la întregul autoturism.

În ciuda eforturilor proprietarilor și ale persoanelor aflate în zonă, focul s-a extins la un al doilea autoturism parcat în vecinătate.

Bilanțul incendiului arată distrugeri considerabile.

Primul autoturism a fost afectat în proporție de aproximativ 85%, practic fiind distrus aproape în totalitate de flăcări.

Cel de-al doilea vehicul a suferit avarii importante pe partea stângă, fiind afectat în proporție de aproximativ 40%.

Intervenția rapidă a pompierilor a făcut însă diferența și a împiedicat extinderea incendiului la alte autoturisme sau construcții aflate în apropiere.

Primele concluzii ale verificărilor efectuate de specialiști indică drept cauză probabilă a incendiului efectul termic al curentului electric produs de un cablu defect din compartimentul motor.

Astfel de defecțiuni sunt printre cele mai frecvente cauze ale incendiilor auto, mai ales în cazul vehiculelor cu instalații electrice uzate, modificate sau insuficient verificate.

Specialiștii atrag atenția că o simplă problemă aparent minoră poate genera în doar câteva minute un incendiu capabil să distrugă complet un autoturism. Andrei TURCU