Incendiul de la Țuțora intră în a 9-a zi. Cine plătește factura?

La marginea Iașului, focul nu s-a stins. După nouă zile de luptă continuă, groapa de gunoi de la Țuțora arde în continuare, deși acum cu focare izolate, într-un episod care a devenit deja unul dintre cele mai persistente incendii din zonă.

Totul a început pe 26 aprilie 2026, în jurul prânzului, când un apel la 112 a declanșat alerta în Dispeceratul integrat ISU–SMURD–SAJ Iași. De atunci, intervenția nu s-a mai oprit. Zilele au trecut, dar focul a rămas.

O intervenție care a devenit „operațiune de durată”

Astăzi, în a noua zi de la izbucnire, situația rămâne critică. La fața locului acționează în continuare forțe importante din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași, cu o mobilizare care arată dimensiunea reală a fenomenului: 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale pentru transport apă, 1 autospecială de comandă, 1 microbuz de support, 46 de pompieri militari în teren.

Este o desfășurare care, în mod obișnuit, ar fi rezervată unor incendii industriale majore, nu unei platforme de deșeuri. Și totuși, aici, lupta continuă fără pauză.

Problema nu mai este doar focul de la suprafață. Materialele depozitate - deșeuri compactate, reziduuri menajere și elemente combustibile amestecate - fac ca incendiul să ardă în interior, în straturi greu accesibile.

Pompierii descriu o intervenție de tip „pe termen lung”, în care fiecare zi nu înseamnă stingere completă, ci control, răcire și prevenirea reaprinderii.

Cine plătește factura?

Dincolo de flăcări și fum, o întrebare devine inevitabilă: cine suportă costurile acestei intervenții prelungite?

Resurse umane mobilizate zilnic, combustibil, echipamente, uzură tehnică – toate acestea se adună într-o factură indirectă, greu de ignorat, dar încă fără un răspuns public clar.

În timp ce pompierii continuă lupta cu focul, în fundal rămâne deschisă discuția despre responsabilitate, prevenție și modul în care astfel de platforme de deșeuri sunt gestionate.

Pentru comunitățile din jurul Iașului, efectele nu sunt doar logistice, ci și vizibile: fum persistent, disconfort și îngrijorare.

La nouă zile de la izbucnire, incendiul de la Țuțora s-a convertit într-un un test de rezistență pentru sistemul de intervenție și, în același timp, într-un semnal de alarmă despre vulnerabilitățile din gestionarea deșeurilor.

Iar focul, deocamdată, încă nu a cedat. Andrei TURCU