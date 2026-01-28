Insomnia, noua epidemie a Iașului

* de ceva vreme orașul a intrat într-o etapă în care somnul nu mai e o problemă de oboseală, ci o afecțiune * anul trecut, în fiecare lună sute de oameni au trecut pe la Laboratorul de somnologie de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie * 90 la sută dintre cei consultați au primit diagnosticul de apnee în somn * numărul ieșenilor cu astfel de probleme este mult mai mare și se vede în farmacii, unde au explodat vânzările de suplimente care aduc somnul

„Nu mai dormim” a devenit o expresie foarte des auzită printre ieșeni, însă puțini știu că somnul fragmentat nu înseamnă mereu insomnie „de stres”. În multe cazuri, cauza e respiratorie, iar semnele clasice – sforăit, pauze de respirație observate de familie, treziri repetate, dureri de cap dimineața, somnolență în timpul zilei – duc către aceeași suspiciune: apneea obstructivă de somn.

Cifra care schimbă discuția în Iași este cea din zona clinică, nu din impresii. Anul trecut, prin Laboratorul de somnologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași au trecut mii de persoane, iar în 90% din cazuri diagnosticul a fost de apnee în somn. În același context, a apărut și un detaliu relevant pentru dimensiunea fenomenului: medicii au semnalează cazuri tot mai frecvente și la copii.

Din păcate, tratamentele sunt scumpe și nu sunt decontate de CAS. La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, investigațiile de somn costă mult. Polisomnografia este 1.000 lei, poligrafia respiratorie – 500 lei, tiar o monitorizare – 500 lei. Cu alte cuvinte, doar confirmarea și calibrarea terapiei pot duce, într-un parcurs complet, la o cheltuială de ordinul miilor de lei, înainte de a discuta despre dispozitive, consumabile sau controale ulterioare.

În acest peisaj, raftul cu suplimente din farmacii devine „planul B” pentru mii de oameni care caută o soluție rapidă. Pe segmentul melatonină, un reper minim ușor verificabil este 12,50 lei pentru „Melatonina 3 mg, 30 tablete”. În aceeași zonă, prețurile cresc pe măsură ce cresc cantitatea și poziționarea de brand: există melatonină la 55 lei pentru 3 mg, 120 comprimate (alt produs listat public), iar în oferta agregată apar și produse semnificativ mai scumpe, de tip „premium”, care urcă mult peste acest prag. Rezultatul e un „abonament” lunar de auto-tratament care, chiar dacă pare mic la o singură achiziție, se repetă și se adună, mai ales când suplimentele sunt combinate și schimbate din încercare în încercare.

Într-un oraș cu trafic, muncă fragmentată, lumină puțină iarna și stres economic, somnul devine prima piesă care cedează, iar consecința e dublă: pe de o parte, se aglomerează traseul medical al tulburărilor respiratorii din somn; pe de altă parte, crește piața soluțiilor rapide cumpărate fără evaluare.După cum se vede, somnul este o problemă de sănătate publică, ale cărei costuri sunt mari.

Clara DIMA