Intervenţie aeromedicală SMURD Iaşi pe pârtia din Cîrlibaba

Pentru Raluca, o adolescentă din Gura Humorului, în vârstă de 17 ani, o zi la schi pe pârtia de la Cârlibaba s-a terminat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Tânăra a fost preluată în stare gravă de un echipaj aeromedical SMURD Iaşi după ce a suferit un accident destul de grav. Ea a fost găsită iniţial inconştientă, prezentând traumatism cranio-cerebral cu amnezie retrogradă şi un hematom epicranian frontal stâng. De asemenea, a suferit un traumatism al coloanei cervicale, manifestat prin durere, fără deficit motor, şi un traumatism toraco-abdominal.

Echipajul SMURD a intervenit prompt, acordând îngrijiri medicale de urgenţă şi stabilizând pacienta la faţa locului.

Odată ajunşi la Iaşi, fata a fost preluată de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe, de la Spitalul de Neurochirurgie, pentru investigaţii suplimentare şi tratament specializat.

Intervenţia aeromedicală a fost decisă pentru a asigura transferul rapid într-o unitate spitalicească capabilă să trateze leziunile complexe suferite. Laura RADU