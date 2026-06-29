IPJ Iași a primit întăriri!

Începând de luni, 29 iunie, Inspectoratul de Poliție Județean Iași intră într-un nou val de schimbare tăcută, dar cu efecte directe în stradă: 38 de agenți de poliție proaspăt absolvenți sunt aruncați, practic, în prima linie a realității din teren.

Tineri ieșiți din școlile de la Câmpina și Cluj-Napoca, aceștia pășesc acum dincolo de exercițiile teoretice și simulările din academie și intră în lumea reală a ordinii publice și a rutierului din județul Iași - un spațiu în care fiecare zi poate însemna o situație nouă, imprevizibilă, uneori tensionată.

Debut sub presiune, nu în confort

Pentru cei 38 de agenți, începutul nu arată deloc ca un „start liniștit de carieră”. Din prima zi, intră în etapa de tutelă profesională, adică sunt integrați direct în patrule și intervenții, sub supravegherea polițiștilor cu experiență.

În practică, asta înseamnă un test continuu: trafic aglomerat, intervenții rapide, conflicte spontane, decizii luate în secunde și situații în care manualele nu mai ajută deloc.

Pentru mulți dintre ei, uniforma abia primită nu mai este simbolul absolvirii, ci începutul unei presiuni reale. Fiecare intervenție devine o probă - nu doar de pregătire, ci de stăpânire de sine, echilibru și reacție sub stres.

În spatele cifrei „38” se ascunde de fapt o schimbare vizibilă în teren: mai multe patrule, mai multă prezență în stradă, dar și o perioadă inevitabilă de adaptare, în care greșelile sunt posibile, iar experiența se câștigă rapid și dur.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași câștigă astfel un val de forțe noi, dar și o responsabilitate clară: formarea lor direct în contact cu realitatea, acolo unde fiecare decizie contează. Andrei TURCU