* Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va oficia, la Mănăstirea Durău, slujba de proclamare locală a canonizării Cuvioasei Mavra de pe Ceahlău, un moment religios important pentru credincioșii din Moldova * evenimentul va aduna ierarhi, preoți, diaconi, monahi și credincioși veniți din mai multe zone ale Moldovei

Un moment cu puternică încărcătură spirituală pentru întreaga Moldovă va avea loc luni, 4 mai 2026, la Mănăstirea Durău din județul Neamț. }n acest lăcaș va fi proclamată local canonizarea Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, una dintre sfintele femei recent trecute în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul este organizat în Arhiepiscopia Iașilor și va aduna ierarhi, preoți, diaconi, monahi și credincioși veniți din mai multe zone ale Moldovei. Proclamarea locală de la Durău vine după decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a aprobat canonizarea Sfintei Mavra în ședința din 1 iulie 2025. Proclamarea generală a avut loc la Catedrala Patriarhală, pe 6 februarie 2026.

Programul slujbelor de la Mănăstirea Durău

Manifestările religioase vor începe dimineață, de la ora 7.45, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită de la ora 9.00, în fața bisericii Mănăstirii Durău, pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în sfântul lăcaș. Soborul slujitor va fi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor. Răspunsurile la strană vor fi date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratic, din județul Neamț. Momentul central al zilei va avea loc spre finalul Sfintei Liturghii. După anunțarea proclamării locale, va fi citit Tomosul de canonizare, documentul oficial prin care este mărturisită cinstirea Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău.

Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău este cinstită anual pe 4 mai, iar proclamarea locală are loc chiar în ziua sa de pomenire. Evenimentul de la Durău face parte din seria proclamărilor locale ale celor șase sfinte femei canonizate în Arhiepiscopia Iașilor. Printre acestea se află și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, a cărei proclamare locală este programată la Catedrala Mitropolitană din Iași, pe 17 mai 2026.

Durău, loc de pelerinaj la poalele Ceahlăului

Mănăstirea Durău devine, în aceste zile, un punct de pelerinaj pentru credincioșii care vor să participe la un moment rar în viața Bisericii: recunoașterea locală a unei sfinte care aparține locului, memoriei și spiritualității Ceahlăului.

Pentru pelerini, evenimentul nu este doar o ceremonie liturgică, ci și o întoarcere la una dintre marile teme ale vieții monahale: discreția, rugăciunea, smerenia și puterea unei vieți trăite în tăcere, dar păstrate în memoria comunității. Într-o perioadă în care marile evenimente publice sunt adesea asociate cu spectacolul, proclamarea Sfintei Mavra aduce în prim-plan o altă formă de forță: sfințenia trăită ascuns, în apropierea muntelui și a rugăciunii.

Maura ANGHEL

