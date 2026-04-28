* în contextul Zilei Mondiale a Securității și Sănătății în Muncă, marcată astăzi, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a lansat o campanie de informare privind probleme care apar la job * accentul cade pe riscurile psihosociale: stres, presiune, hărțuire, epuizare, program prelungit și nesiguranța locului de muncă * tema vine într-un moment în care Iașul a avut, în ultimul an, accidente grave nu doar pe șantiere, ci și în spații publice și culturale, inclusiv la Teatrul Național

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași desfășoară până pe 30 aprilie acțiuni de informare și conștientizare dedicate angajatorilor și angajaților din mai multe domenii de activitate. Campania este organizată în contextul Zilei Mondiale a Securității și Sănătății în Muncă, marcată anual pe 28 aprilie, la inițiativa Organizației Internaționale a Muncii.

Mesajul din acest an mută discuția dincolo de accidentele vizibile, căderi de la înălțime, loviri, utilaje, schele sau șantiere, și aduce în prim-plan riscurile psihosociale. Este vorba despre felul în care munca este organizată, despre presiunea pusă pe angajați, despre relațiile de la serviciu, despre programul de lucru și despre modul în care angajatorii previn sau ignoră epuizarea profesională.

Stresul la locul de muncă devine temă de control și prevenție

Potrivit oficialilor ITM Iași, un mediu psihosocial sănătos înseamnă cerințe de muncă adaptate competențelor angajatului, roluri clare, autonomie, sprijin, politici interne corecte, evaluare transparentă și măsuri împotriva violenței sau hărțuirii. Tema nu este una formală. Organizația Internațională a Muncii arată că, la nivel global, peste 840.000 de persoane își pierd viața anual din cauza afecțiunilor asociate riscurilor psihosociale la locul de muncă. Printre factorii invocați se numără programul prelungit, nesiguranța locului de muncă, dezechilibrul dintre efort și recompensă, hărțuirea și intimidarea. Aceste condiții sunt asociate în principal cu boli cardiovasculare și tulburări mintale, inclusiv suicid. Pentru Iași, subiectul are o miză concretă. Orașul are șantiere active, instituții publice, depozite, spitale, restaurante, firme de livrare, call-center-uri și companii de servicii în care siguranța muncii nu înseamnă doar cască de protecție, ci și organizare, instruire, ritm de lucru și respectarea limitelor angajatului. Potrivit Itm Iași, bunăstarea psihică este prezentată ca o prioritate și ca o investiție strategică în siguranța, productivitatea și viitorul muncii. Asta înseamnă că angajatorii nu mai pot trata stresul, conflictele, programul prelungit sau lipsa de organizare ca simple probleme personale ale angajaților.

Accidente de muncă se mută pe scenă

Ultimele date publice consistente arată că, în primele nouă luni din 2025, județul Iași a avut 104 persoane accidentate la locul de muncă, fără accidente mortale înregistrate în acea perioadă în statistica oficială. La nivel național, în același interval, au fost raportate 3.848 de accidentați și 64 de accidente mortale.

În martie 2026, un muncitor necalificat de aproximativ 40 de ani a murit pe un șantier din zona Tătărași, cazul fiind anchetat de ITM și Poliție. În aprilie, un tânăr muncitor necalificat a fost grav rănit după ce o stivă de cărămizi s-a răsturnat peste el, incidentul fiind încadrat inițial ca accident cu incapacitate temporară de muncă. Un caz aparte este cel de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, unde un tavan fals s-a desprins în timpul unui spectacol și a căzut peste actorul Călin Chirilă. Incidentul a fost al doilea accident petrecut în câteva luni în instituție, ceea ce arată că riscurile profesionale nu sunt limitate la construcții sau industrie, ci pot apărea și în instituțiile culturale, acolo unde publicul vede spectacolul, dar nu și munca tehnică din spatele scenei.

Teona SOARE