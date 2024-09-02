Jandarmii au intervenit în forță și i-au rupt cu bătaia pe suporterii Petrolului: Mulți au fost duși la secție

Suporterii celor de la Petrolul au sărbătorit victoria echipei lor, în deplasare cu FC Botoșani. Aceștia s-au adunat pe o terasă din Botoșani, în așteptarea trenului care urma să-i ducă la Ploiești.

Conform spuselor martorilor, totul a fost în regulă până în momentul în care ultrașii Petrolului au aprins torțe. În acel moment, polițiștii și jandarmii au intervenit în forță, iar între forțele de ordine și suporterii Petrolului au urmat scene violente.

„Au fost vreo 30- 40 de persoane pe terasă, în spate. Până s-au îmbătat a fost totul în regulă. Au cântat, au bătut la tobe și a fost totul în regulă. Și-au plătit consumația. A început scandalul când s-au îmbătat și au început să aprindă focul (torțe și fumigene n.r.”, a spus un angajat al terasei Kafeteque

Explicațiile Jandarmeriei:

„După ce au fost identificați în vederea sancționării contravenționale, suporterii au fost conduși de jandarmi la Stația CFR Botoșani, fiind supravegheați în permanență, până la îmbarcarea în tren, pentru preîntâmpinarea producerii unor fapte antisociale de natură penală sau contravențională. Cei 25 de suporteri au început deplasarea către municipiul Ploiești cu trenul R5584, cu plecare la ora 21:43. Pe timpul deplasării vor fi monitorizați de o patrulă de poliție T.F. din cadrul Secției Regionale de Politie Transporturi Iași și de 12 jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, până la Gara Bacău”,arată un comunicat al Jandarmeriei.

Reacția suporterilor celor de la Petrolul:

„Condamnăm ferm abuzurile forțelor de ordine împotriva suporterilor Petrolului!

Intr-un gest absolut abuziv și de neînțeles, suporterii echipei Petrolul Ploiești, care s-au deplasat la Botoșani pentru a susține echipa în meciul cu FC Botoșani, au fost victimele unor acte de violență inadmisibile. Deși și-au sărbătorit victoria în mod pașnic, fără incidente în stadion sau în afara acestuia, aceștia au fost agresați fizic de jandarmi după meci, pe o terasă din centrul Botoșaniului, sub pretextul că au aprins o torță. Suporterii au fost literalmente călcați în picioare de forțele de ordine, iar unii dintre ei au suferit chiar fracturi.

Deși autoritățile au invocat necesitatea intervenției pentru a „preveni o escaladare a situației” și pentru a „asigura siguranța publică”, aceste explicații nu pot justifica brutalitatea disproporționată a acțiunilor lor. Fără o provocare reală și cu un pretext vag, forțele de ordine au comis un abuz de putere, atacând suporterii care doreau doar să-și exprime bucuria și pasiunea pentru echipa lor.

Acest incident subliniază încă o dată problema utilizării forței excesive în situații care nu o impun, afectând drepturile fundamentale ale cetățenilor la liberă exprimare și la adunare pașnică. Astfel de comportamente nu au ce căuta într-o societate care se pretinde democratică și respectuoasă față de drepturile omului.