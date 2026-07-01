Jocurile de la Iași au trecut testul Tokyo

* o antreprenoare din Iași a urcat pe scena din Shibuya cu jocuri educaționale create de la zero în România * publicul japonez a reacționat la o problemă care nu mai are granițe: copiii pierduți în ecrane

România importă de ani întregi imaginație din Japonia: anime, manga, jocuri, personaje și lumi vizuale. La final de iunie, drumul a fost făcut în sens invers. Diana Mocanu, fondatoarea Editurii Gama și a proiectului Tiki-Tan, a dus pe o scenă din Shibuya cărți și jocuri educaționale create la Iași.

Participarea a avut loc în cadrul delegației MoonShotX, după ce grupul Printco-Gama a fost desemnat câștigător al PinkMoon, competiție dedicată antreprenoarelor. Selecția a pornit de la peste 2.500 de companii fondate sau conduse de femei, iar premiul a deschis accesul spre etapa de internaționalizare.

„Am urcat pe scenă cu bucurie. Am coborât cu un gând care nu-mi mai dă pace. Nu știam dacă o sală de oameni de afaceri din Tokyo chiar o să simtă ceva venit tocmai de la Iași. Au simțit. Curioși, prezenți, cu ochii pe scenă”, a transmis Diana Mocanu.

Copiii pierduți în ecrane, o temă globală

Mesajul care a ajuns la publicul japonez nu a fost doar despre produse, ci despre o neliniște comună părinților și profesorilor din multe țări: cum îi întorci pe copii de la ecrane la joc, atenție, citire și curiozitate?

„Am văzut cum rezonează, pentru că problema despre care le vorbeam e și a lor: copiii pierduți în ecrane”, spune antreprenoarea.

Tiki-Tan vine tocmai în această zonă: jocuri educaționale care îi ajută pe copii să învețe prin provocare, logică, limbaj și interacțiune. Nu prin interdicție, ci printr-o alternativă suficient de vie încât copilul să lase ecranul pentru joc.

O poveste creată la Iași pentru copiii lumii

Produsele prezentate la Tokyo sunt gândite și realizate în România, de la concept și conținut până la forma finală. Pentru piața japoneză, cunoscută pentru atenția la detalii și calitate, testul nu este simplu.

Înainte de plecare, Diana Mocanu spunea că duce în Japonia „creativitate românească: cărți și jocuri pe care echipa noastră le-a gândit de la zero, acasă”. Miza este găsirea unor parteneri pentru adaptare, licențiere și distribuție pe piața asiatică.

„Ăsta e exportul în care cred: o poveste gândită în România, ajunsă în mâinile unui copil de la mii de kilometri”, a mai spus antreprenoarea.

După experiența din Tokyo, concluzia ei este și mai clară: „Ce construim poate atinge copii oriunde pe glob”.

Pentru Iași, povestea contează fiindcă arată că exportul românesc poate însemna și educație, joc, conținut pentru copii și idei capabile să treacă granițe culturale.

Clara DIMA