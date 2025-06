Jumătate dintre medaliile de la Balcaniada de Mate pentru Juniori ajung la Iaşi

Elevii din Iaşi strălucesc la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori - România, locul I cu patru medalii de aur şi două de argint. România confirmă încă o dată excelenţa în matematică la nivel internaţional, clasându-se pe primul loc în clasamentul pe naţiuni la cea de-a 29-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori (JBMO 2025). Performanţa remarcabilă este cu atât mai notabilă pentru comunitatea ieşeană, întrucât trei dintre cei şase membri ai lotului naţional sunt elevi din Iaşi, iar doi dintre aceştia au obţinut medalii de aur şi de argint.

Andrei Nemţişor, elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional "Costache Negruzzi", a cucerit medalia de aur cu punctaj maxim, confirmând tradiţia de excelenţă a prestigioasei instituţii ieşene. El îl are ca profesor coordonator pe Adrian Zanoschi. „O nouă reuşită remarcabilă pentru comunitatea negruzzistă, premiul I şi punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori. Felicitări, Andrei Nemţişor, pentru acest rezultat de excepţie, în continuitatea unui palmares impresionant. Preţuire şi aprecieri depline domnului profesor Adrian Zanoschi, specialist de înalt nivel şi mentor autentic pe drumul dificil şi provocator spre excelenţă ştiinţifică. Felicitări şi pentru întreaga echipă de tineri “matematicieni”, care a aşezat România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, a transmis prof.dr Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Naţional „Costache Negruzzi”.

O altă medalie de aur a ajuns la Iaşi prin intermediul Ilincăi -Rucsandra Radu, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional. „Şi anul trecut Ruxandra a fost premiată la Balcaniadă, cu argintul. Ea nu a avut presiunea examenul Evaluării Naţionale, pentru că luând premiul întâi la Olimpiada Naţională, conform metodologiei Ministerului Educaţiei, nu a mai dat examen. Anul acesta s-a dedicat performanţei nu numai la matematică. Este un copil extraordinar, excepţional, fără să exagerăm. La Olimpiada de Informatică, unde merge din clasa a V-a, a luat premiu şi s-a calificat la Olimpiada de Informatică Internaţională pentru fete, care va fi în Germania, peste două săptămâni. Ea a participat şi la Olimpiada Naţională de Chimie, unde a fost a patra pe ţară. La matematică a participat an de an la olimpiade, unde an de an a luat premiu. Aşadar, nu a fost o surpriză că anul acesta a luat cel mai mare premiu pe care cu toţii ni-l dorim. Ne putem considera norocoşi că avem astfel de elevi”, a spus Gabriela Zanoschi, profesoară de Matematică la Colegiul Naţional Iaşi, coordonatorul Ilincăi.

De asemenea, Tudor Chelaru, elev în clasa a VIII-a a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, a fost distins cu medalia de argint. „Tudor este calificat al doilea an consecutiv la JBMO. Anul trecut a obţinut aurul. Anul acesta a obţinut premiul întâi la Olimpiada Naţională de Matematică. E un rezultat care confirmă o muncă nu doar depusă în acest an, pentru că pregătirea pentru o Balcaniadă de Matematică pentru Juniori presupune o muncă continuă. Nu e doar rezultatul unui efort de un an. Tudor a perseverat, a muncit de-a lungul tuturor celor patru ani de gimnaziu. Acum culege rezultatele muncii depuse. E un copil talentat dar pe lângă calităţile matematice care l-au adus în situaţia de a obţine acest rezultat frumos, cred că mai important e faptul că e un copil foarte bine crescut. E un copil foarte modest, un coleg foarte prietenos şi săritor, e un elev cu care îmi este foarte uşor să lucrez, ascultă când îi sunt făcute observaţii. Este o plăcere să lucrezi cu un astfel de copil”, spune Cătălin Budeanu, profesor de Matematică la Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", coordonatorul elevului Tudor Chelaru.

La a 29-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori – JBMO au participat echipe formate din câte şase elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia şi Turcia, precum şi echipe din Armenia, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Croaţia, Franţa, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Malaysia, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan.

În clasamentul pe naţiuni, România s-a clasat pe locul I, cu 208 puncte, la mare distanţă de următoarea ocupantă a podiumului (Bulgaria, 140 puncte). Dintre ţările invitate, cel mai mare punctaj a revenit Kazahstanului, cu 177 de puncte.

Cei şase elevi români au obţinut patru medalii de aur, dintre care trei cu punctaj maxim, şi două medalii de argint: Medalii de aur cu punctaj maxim au obţinut şi Mihai-Alexandru Ardelean (Oradea), Ştefania-Teodora Mihăilescu (Bucureşti). Medalie de argint a mai fost obţinută şi de Alexandru Ghenea (Bucureşti).

Echipa României a fost condusă de profesorii Marius Perianu de la Colegiul Naţional "Ion Minulescu" din Slatina – leader, şi Cristian-Teodor Mangra de la Colegiul Naţional „Tudor Vianu” din Bucureşti – deputy leader.

Laura RADU