* un program inedit desfășurat la Clubul Equester Iași aduce în prim-plan o formă de învățare tot mai folosită în dezvoltarea personală și organizațională: interacțiunea directă cu caii * fără ordine, fără explicații lungi și fără autoritate formală, participanții descoperă cum se construiesc încrederea, coordonarea și influența reală

Pe arena Clubului Equester din Iași, un copil și mama lui încearcă să ghideze un cal pe un traseu simplu, de la sol. Nu au voie să folosească ordine verbale și nici indicații directe. Întrebarea apare firesc: cum pornești un cal, dacă nu-i spui ce să facă? Răspunsul nu vine din teorie, ci din comportament. Postura, ritmul, calmul, felul în care cei doi se coordonează și transmit aceeași direcție devin mai importante decât cuvintele. Calul nu reacționează la intenții declarate, ci la coerența celor din fața lui.

Aceasta este una dintre situațiile propuse în cadrul evenimentului „Oameni și Cai”, organizat la Clubul Sportiv Equester Iași, unde familii, manageri, jurnaliști și lideri de echipă au fost implicați în exerciții de interacțiune directă cu caii.

Ce văd părinții și copiii când dispar explicațiile

În workshopul dedicat familiilor, părinții și copiii au lucrat în perechi pentru a conduce împreună un cal. Exercițiile nu au urmărit performanța ecvestră, ci felul în care se ia o decizie comună și cum este transmisă atunci când limbajul verbal nu mai este instrumentul principal.

„Este un context în care dinamica relațională devine vizibilă rapid. Modul în care părintele și copilul se coordonează influențează direct răspunsul calului. În același timp, părintele poate observa cum își transferă sau nu încrederea către copil, oferindu-i spațiu de acțiune fără corecție permanentă, dar cu direcție comună”, afirmă Mihai Stoica, coach systemic și psihoterapeut, unul dintre facilitatorii programului.

Pentru multe familii, exercițiul devine o oglindă. Copilul nu mai este doar cel care primește indicații, iar părintele nu mai poate corecta permanent. Cei doi trebuie să construiască împreună un mod de acțiune suficient de clar pentru ca animalul să răspundă.

Leadership testat în fața unui cal

În arenă, autoritatea formală nu mai valorează mare lucru. Funcția, statutul, explicațiile și limbajul de control nu garantează niciun rezultat. Participanții au trebuit să ghideze cai fără forță și fără comenzi, iar fiecare experiență a fost urmată de o sesiune de debriefing în aer liber. Potrivit lui Marius Rață, antrenor acreditat IGEQ și facilitator al programului, valoarea acestor exerciții nu stă în componenta ecvestră, ci în felul în care îi scot pe oameni din instrumentele obișnuite de influență. „În mediul organizațional, influența este adesea asociată cu rolul, structura sau limbajul. În arenă, aceste elemente nu mai sunt suficiente. Caii reacționează la postură, tensiune musculară, ritm și consistență comportamentală, nu la statut sau explicații”, explică acesta.

Programul face parte din STRIDE, un proiect dezvoltat la Iași de Clubul Sportiv Equester, în parteneriat cu Humans Coaching. Conceptul integrează învățarea experiențială cu caii în contexte de leadership, dezvoltare personală și lucru în echipă.

Programele de tip equine-assisted learning sunt utilizate în mai multe țări europene și în Statele Unite, mai ales în traininguri de leadership și dezvoltare organizațională. La Iași, formatul propune o schimbare de perspectivă: oamenii nu învață despre comunicare dintr-o prezentare, ci din reacția imediată a unui animal care nu poate fi impresionat de titluri, poziții sau discursuri.

Dan DIMA