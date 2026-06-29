* canicula schimbă rapid coșul de cumpărături al ieșenilor * apa rece, înghețata, sucurile și fructele devin produse de primă nevoie * diferența dintre prețurile din centru și cele din supermarket se simte imediat la buzunar

La Iași, canicula nu se vede doar în termometre, ci și în frigiderele magazinelor. Când orașul fierbe, apa rece devine una dintre cele mai căutate cumpărături. Nu mai este produs de raft, ci produs de urgență. Oamenii o cumpără din stații, din chioșcuri, din magazine mici, din benzinării sau de la orice frigider întâlnit în drum.

În centrul orașului, o sticlă de apă plată la 0,5 litri poate ajunge și la 5 lei. Pentru cine stă mai multe ore pe stradă, în trafic, la serviciu sau cu copiii prin oraș, suma se adună repede. Două ape reci pe zi înseamnă 10 lei. Pentru o familie, nota crește imediat.

Reacțiile oamenilor sunt tot mai acide. „E scumpă de parcă am sta în deșert, nu într-un oraș cu supermarketuri la tot pasul”, spune Maria Irimia. Alții glumesc amar că, pe caniculă, „apa rece a ajuns mai prețioasă decât cafeaua”. Sunt replici care spun, de fapt, același lucru: când îți este sete, nu mai ai timp să compari prețuri.

La supermarket, aceeași apă costă mai puțin

Comparația cu supermarketul este clară. Online, apa la 0,5 litri apare, în funcție de marcă și magazin, la aproximativ 2,99–3,79 lei, la care se adaugă garanția SGR de 50 de bani. Chiar și așa, diferența față de prețul din centru rămâne vizibilă.

Explicația este simplă. În centru se plătește proximitatea, frigiderul, vadul comercial și nevoia imediată. La supermarket, clientul are timp să aleagă, să compare și să cumpere baxuri sau produse aflate la promoție. Pe caniculă, însă, cumpărătorul nu mai caută cel mai bun preț, ci cea mai apropiată sticlă rece.

Înghețata trece ușor de 10 lei

Nu doar apa se vinde mai bine în zilele fierbinți. Înghețata intră și ea în categoria cumpărăturilor de impuls. Un cornet sau o înghețată ambalată cumpărată din centru poate trece lejer de 10 lei, mai ales în zonele circulate.

Pentru părinți, diferența se simte imediat. O oprire scurtă cu doi copii la congelator poate ajunge la 30 de lei, fără alte cumpărături. În supermarket, aceeași poftă poate fi gestionată mai ieftin. Unele cornete individuale sunt listate la aproximativ 7,99 lei, iar pachetele multipack pot coborî costul pe bucată la aproape jumătate.

De aici vine și calculul rece al verii: în oraș cumperi răcoarea de moment, acasă cumperi mai avantajos.

Căldura încălzește și bonul

Canicula nu afectează doar confortul, ci și bugetul zilnic. O zi foarte caldă poate adăuga ușor 15–30 de lei la cheltuielile unei persoane care merge prin oraș, doar din apă, înghețată, suc sau cafea rece.

Pentru comercianți, zilele toride aduc vânzări mai mari. Pentru clienți, aduc bonuri mai lungi. Iar apa, cel mai simplu produs al verii, devine cel mai bun exemplu al sezonului: ieftină pe raft, scumpă când o cumperi la nevoie, foarte scumpă când soarele arde și nu mai poți aștepta.

Clara DIMA