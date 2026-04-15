Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, gazda Concursului național pentru elevi cu deficiențe de vedere

Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos aduce în județul Iași una dintre cele mai importante competiții școlare dedicate copiilor cu cerințe educaționale speciale. În perioada 15–18 aprilie 2026, instituția găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere, desfășurat sub egida Ministerului Educației.

La eveniment participă aproximativ 40 de elevi de gimnaziu și liceu din întreaga țară, selectați în urma etapelor anterioare. Pentru acești copii, concursul nu este doar o probă de evaluare, ci și o confirmare a muncii depuse, a perseverenței și a progresului obținut într-un sistem educațional care cere, de multe ori, eforturi suplimentare pentru a asigura șanse egale.

Competiția are o tradiție de aproape patru decenii și rămâne unul dintre cele mai importante repere pentru învățământul special din România. Dincolo de clasamente și rezultate, evenimentul oferă elevilor oportunitatea de a-și demonstra competențele academice și practice, dar și de a-și afirma autonomia și locul într-o comunitate care are nevoie, mai mult ca oricând, de exemple reale de incluziune.

Directorul Liceului Special „Moldova”, Cătălin Condrea, a explicat că importanța acestei etape naționale este una multiplă, atât pentru elevi, cât și pentru profesorii și specialiștii implicați în educația copiilor cu deficiențe de vedere. „Are în primul rând o importanță academică pentru a evalua competențele copiilor noștri și a vedea munca noastră la ce nivel se ridică. Este foarte important din punct de vedere profesional, dar are și o importanță, să spunem, de suflet, pentru că este un moment când specialiști din toată țara, din domeniul educației copilului cu deficiențe de vedere, se adună, au un schimb de experiență și celebrăm munca noastră”, a declarat prof. Condrea.

Etapa națională organizată la Târgu Frumos înseamnă, astfel, mai mult decât o reuniune școlară. Ea devine un spațiu în care performanța se întâlnește cu solidaritatea profesională, iar elevii au șansa de a se simți văzuți, apreciați și susținuți. În același timp, evenimentul pune în lumină rolul tehnologiilor asistive și al metodelor moderne de predare, instrumente esențiale pentru dezvoltarea autonomiei și pentru creșterea accesului real la educație.

Faptul că județul Iași găzduiește în 2026 această competiție națională spune și ceva despre munca făcută la Liceul Special „Moldova”, o instituție care reușește să aducă în prim-plan nu doar o categorie de elevi adesea insuficient reprezentată în spațiul public, ci și o temă majoră pentru școala românească: educația incluzivă.

Clara DIMA