Livratorul de mâncare devine meserie. Cât se câștigă la Iași

* ANPC cere recunoașterea oficială a ocupației de „livrator de hrană” * la Iași, anunțurile promit câștiguri de până la 12.000 de lei, dar venitul real este mai mic

Livratorii care transportă mâncare vor putea avea o meserie distinctă de cea de curier și obligații legate de igienă și siguranța alimentelor. Schimbarea privește direct piața din Iași, unde numeroase firme caută oameni pentru Glovo, Wolt, Bolt Food și Bringo.

Livratorul de hrană, separat de curier

Livratorii care traversează zilnic Iașul cu mâncare comandată prin aplicații ar putea avea, în curând, o ocupație recunoscută oficial. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a retransmis documentația necesară introducerii ocupației de „livrator de hrană” în Clasificarea Ocupațiilor din România.

Noua ocupație va fi diferită de cea de curier. În timp ce curierul transportă colete, obiecte sau documente, livratorul de hrană lucrează cu produse destinate consumului uman, inclusiv cu alimente perisabile.

Potrivit ANPC, această activitate presupune absolvirea unui curs de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor și menținerea condițiilor adecvate de transport.

Demersul se află încă în etapa instituțională. Ocupația nu a fost introdusă oficial în COR, iar ANPC nu a comunicat un termen cert pentru încheierea procedurii.

Cât se câștigă din livrări la Iași

Piața livrărilor din Iași caută permanent personal. În iunie 2026, anunțurile pentru Glovo, Wolt și Bolt Food indică venituri cuprinse, în general, între 4.000 și 8.450 de lei pe lună. Unele firme de recrutare promit însă câștiguri de până la 12.000 de lei.

Pentru livrările prin Bringo sunt promovate sume între 4.000 și 10.000 de lei lunar, în funcție de program, numărul comenzilor și folosirea autoturismului personal. Majoritatea ofertelor nu solicită experiență și acceptă inclusiv studenți.

Sumele afișate nu reprezintă însă salarii nete garantate. Câștigurile depind de numărul livrărilor, distanțele parcurse, orele lucrate, bonusuri și bacșișuri. Platformele plătesc mai bine în perioadele aglomerate, seara, în weekend sau în condiții meteorologice nefavorabile.

Câți bani îi rămân efectiv livratorului

Un livrator care lucrează aproximativ opt ore pe zi poate încasa, orientativ, între 4.000 și 7.000 de lei într-o lună. Din această sumă se scad comisionul flotei, taxele, combustibilul, reparațiile și uzura vehiculului. În cazul folosirii unei mașini personale, cheltuielile pot depăși 1.000 de lei lunar, în funcție de consum și de distanțele parcurse. Livratorii care folosesc bicicleta sau un scuter electric au costuri mai mici și pot păstra o parte mai mare din încasări.

După scăderea cheltuielilor, un livrator cu program complet poate rămâne, în mod realist, cu aproximativ 3.500–5.500 de lei pe lună la Iași. Estimarea este orientativă, deoarece platformele nu garantează un salariu fix.

Câștigurile de 10.000–12.000 de lei promovate de recrutori pot fi atinse mai ales printr-un program foarte lung, activitate în orele de vârf și îndeplinirea condițiilor pentru bonusuri. Aceste valori reprezintă limita superioară din anunțuri, nu venitul obișnuit.

Reguli noi pentru firme și restaurante

Recunoașterea ocupației poate aduce obligații suplimentare pentru livratori, platforme, restaurante și firmele care administrează flote. Va trebui clarificat cine asigură instruirea, echipamentul și condițiile necesare transportării alimentelor.

Pentru clienții din Iași, schimbarea ar putea însemna mai multă siguranță și o răspundere mai clară atunci când mâncarea ajunge contaminată, deteriorată ori la o temperatură nepotrivită.

Dan DIMA