Lucrări de modernizarea și extinderea la trei colegii din Iași

* investițiile sunt realizate în cadrul programului PNRR - Componenta 15: Educație, Investiția 10: Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi

Primarul Mihai Chirica a semnat contractul de servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru modernizarea clădirii Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”. În valoare de 307.615 lei cu TVA, proiectul va fi realizat de SC Sigm Home Projects SRL.

De asemenea, edilul-șef a semnat contractele privind servicii de proiectare pentru elaborarea expertizei tehnice și a proiectului tehnic de execuție și a documentației tehnice de organizare a execuției lucrărilor pentru extinderea clădirilor Liceului Teoretic „Miron Costin” și Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

În cazul Liceului Teoretic „Miron Costin”, proiectul va fi întocmit de SC Software Design Solution SRL contra sumei de 243.950 lei cu TVA, în timp ce SC Pencraft SRL va furniza servicii de proiectare pentru Colegiul Național „Mihai Eminescu” în valoare de 273.700 lei cu TVA.

Investițiile sunt realizate în cadrul programului PNRR - Componenta 15: Educație, Investiția 10: Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi.

Pe baza acestor proiecte, municipalitatea va demara lucrări de eficientizare energetică la Colegiul „Garabet Ibrăileanu” (10,45 milioane lei), extindere a corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a opt noi săli de clasă, spații tehnice și de depozitare la Colegiul „Mihai Eminescu” (16 milioane lei), construire a unui nou corp de clădire S+P+2E cu o suprafață de circa 1.482 de metri pătrați, în care vor fi amenajate nouă săli de clasă, spații tehnice și de depozitare la Liceul Teoretic „Miron Costin” (16,87 milioane lei). Radu MARIN