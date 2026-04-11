Lumina Sfântă ajunge sâmbătă seară la Iași. Slujba de Înviere va fi oficiată în aer liber, la Catedrala Mitropolitană

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în acest an în România, iar pentru credincioșii din Iași momentul-cheie al serii de sâmbătă, 11 aprilie 2026, va fi sosirea acesteia pe Aeroportul Internațional Iași, în jurul orei 20:00. În contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu, aducerea Luminii are loc în condiții speciale, dar tradiția începută în 2009 este menținută și în acest an. La nivel național, Patriarhia Română a anunțat oficial că Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim de părintele arhimandrit Ioan Meiu și distribuită apoi delegaților eparhiilor prezenți la Otopeni.

Pentru Iași, vestea are o puternică încărcătură spirituală și simbolică. Biroul de Presă al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a confirmat că Lumina Sfântă va ajunge sâmbătă seară, urmând să fie dusă apoi la Catedrala Mitropolitană, de unde va fi oferită delegaților protopopiatelor și parohiilor din Arhiepiscopia Iașilor. Credincioșii o vor primi mai târziu, în noaptea Învierii, la slujba oficiată în fața catedralei de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Lucian Apopei, confirmă păstrarea unei tradiții care, pentru mii de ieșeni, dă tonul uneia dintre cele mai importante nopți din an. Într-un timp marcat de incertitudine internațională și de îngrijorări legate de securitatea din regiune, aducerea Luminii de la Ierusalim capătă o semnificație și mai puternică: aceea de continuitate, speranță și comuniune.

La nivelul Patriarhiei Române, comunicatul oficial arată că există premisele ca Lumina să fie adusă ca în fiecare an, însă precizează și că situația geopolitică din Orientul Mijlociu poate afecta acest demers doar într-un caz de forță majoră. Tot Patriarhia a transmis că, în eventualitatea total nedorită a unei imposibilități de transport, ar exista o soluție de rezervă: Lumina păstrată neîntrerupt aprinsă din 2025 la Catedrala Patriarhală istorică din București.

Pentru Iași, însă, pregătirile merg înainte. Sosirea Luminii pe aeroport, distribuirea ei către protopopiate și apoi către parohii înseamnă mobilizare rapidă, organizare strictă și emoție colectivă. În fiecare an, acest drum al Luminii, de la Ierusalim la București și apoi spre marile centre eparhiale, devine una dintre imaginile definitorii ale Paștelui ortodox românesc.

În fața Catedralei Mitropolitane din Iași, noaptea de Înviere va aduna din nou mii de oameni. Unii vin pentru tradiție, alții pentru rugăciune, alții pentru sentimentul că, măcar pentru câteva clipe, orașul întreg respiră la unison. Lumina împărțită din mână în mână, din candelă în candelă, rămâne poate cel mai puternic gest public al credinței pascale: tăcut, simplu și profund.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini în România a fost inaugurată în 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și este continuată în 2026 în ciuda contextului regional complicat. Pentru credincioșii din Iași, vestea că Lumina va ajunge și anul acesta este, dincolo de protocol și organizare, confirmarea că noaptea Învierii își păstrează unul dintre cele mai așteptate momente. Clara DIMA