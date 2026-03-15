Mașinile datornicilor, scoase la mezat

* DGRFP Iași a scos la licitație mașini, terenuri și spații comerciale intrate în proprietatea privată a statului * lista bunurilor și prețurile de pornire arată, din nou, cât de mică este partea pe care statul reușește să o recupereze, la finalul unor proceduri fiscale lungi, din datoriile mari rămase în urmă

În această primăvară, DGRFP Iași a publicate mai multe anunțuri de licitație pentru bunuri mobile și imobile. Pe listă apar un Mercedes ML500, un Opel Astra, un Dacia Logan, un Mercedes A160, un Mercedes C180, un Suzuki, un Rover, un spațiu comercial și un imobil în Mironeasa. Anunțurile au fost publicate începând cu 27 februarie și 2 martie 2026, iar licitațiile sunt programate între 18 martie și 13 aprilie.

Cele mai vizibile rămân autoturismele. Mercedes Benz A160 CDI a fost scos la licitație cu preț de pornire de 7.250 de lei, Mercedes Benz C180 cu 4.500 de lei, Opel Astra G-CC cu 4.725 de lei, iar Dacia Logan cu 4.707 lei. În aceeași serie de anunțuri apare și un teren de 10.000 de metri pătrați în Mironeasa, cu preț de pornire de 264.000 de lei, alături de un spațiu comercial și alte bunuri aflate în procedură de valorificare.

Aceste sume nu sunt întâmplătoare. Procedura fiscală prevede că prețul de pornire este cel de evaluare la prima licitație, scade cu 25% la a doua licitație și cu 50% la următoarele. În multe cazuri, asta înseamnă că bunuri care au avut cândva o valoare comercială semnificativă ajung să fie puse în vânzare la niveluri mult diminuate, în încercarea statului de a recupera măcar o parte din creanțele rămase restante.

Cifrele din Raportul de performanță al DGRFP Iași pe 2024 arată dimensiunea reală a problemei. La 31 decembrie 2024, totalul arieratelor recuperabile din aria instituției ajunsese la 1.911,23 milioane de lei, în creștere cu 217,35 milioane de lei față de anul precedent. În același an, au fost aplicate 1.262 de sechestre, cu o valoare totală de 180,19 milioane de lei. Dintre acestea, 821 au fost pe bunuri mobile, în valoare de 78,90 milioane de lei, iar 441 pe bunuri imobile, în valoare de 101,29 milioane de lei.

Cu toate acestea, încasările obținute din valorificarea sechestrelor au fost de numai 5,12 milioane de lei în tot anul 2024. Din această sumă, 3,20 milioane de lei au provenit din bunuri mobile, iar 1,92 milioane din imobile. Raportată la totalul arieratelor recuperabile, suma este infimă. Raportată la valoarea totală a sechestrelor aplicate, diferența rămâne la fel de puternică.

Statul pune în vânzare ceea ce mai poate valorifica la capătul unor proceduri lungi, dar cifrele arată că rezultatul final rămâne redus în raport cu volumul restanțelor. Licitațiile din martie și aprilie 2026 fac vizibil exact acest mecanism: bunuri concrete, prețuri de pornire precise și, în spate, o masă mult mai mare de creanțe pe care recuperarea o atinge doar marginal.

Dan DIMA