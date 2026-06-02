Mai mult de jumătate dintre ieșeni sunt scutiți de la plata asigurării medicale!

* județul Iași înregistra, la începutul acestui an, 688.062 de persoane asigurate, dintr-o populație de 988.621 locuitori * 353.323 de persoane, adică 51,35% - sunt scutite de la plata contribuției, în timp ce doar 334.739 de persoane contribuie efectiv la finanțarea sistemului

Realitatea statistică a județului Iași arată dimensiunea reală a presiunii asupra sistemului public de sănătate. Gestionat prin intermediul SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat), registrul asiguraților administrat de Casa de Asigurări de Sănătate Iași indică, la început de an, un total de 688.062 de persoane asigurate dintr-o populație de 988.621 locuitori.

Diferența dintre populația totală și numărul asiguraților nu este doar o chestiune statistică, ci o primă zonă de tensiune structurală într-un sistem care funcționează deja sub presiune constantă. Din totalul asiguraților, peste jumătate - 353.323 de persoane, adică 51,35% - sunt scutite de la plata contribuției, în timp ce doar 334.739 de persoane contribuie efectiv la finanțarea sistemului.

Această distribuție arată un raport esențial pentru înțelegerea sustenabilității sistemului: baza contributivă este aproape egală numeric cu populația care beneficiază de asigurare fără plată directă, ceea ce transformă echilibrul financiar într-un mecanism dependent de un segment relativ restrâns al populației active.

Structura asiguraților reflectă, la rândul ei, complexitatea socială a județului. Cei mai numeroși sunt salariații - 214.476 de persoane - urmați de pensionari, cu 144.335 de beneficiari, și de minori, în număr de 208.077. Alte categorii relevante includ 29.963 de elevi și studenți, 14.663 de beneficiari de ajutor social, 10.010 persoane cu handicap și peste 15.000 de persoane fără venit impozabil.

Privită în ansamblu, această structură arată un sistem în care asigurarea de sănătate este puternic extinsă prin mecanisme de protecție socială, dar în același timp dependentă de o bază relativ limitată de contribuabili direcți. Salariații reprezintă, în mod evident, nucleul principal de finanțare, în timp ce o parte semnificativă a beneficiarilor intră în sistem prin excepții, scutiri sau mecanisme de protecție socială.

La nivel operațional, presiunea nu este doar financiară, ci și administrativă. Aproximativ 7.850 de persoane lunar interacționează direct cu CAS Iași pentru clarificarea sau actualizarea statutului de asigurat, fie prin ghișee, fie prin mijloace electronice. Acest flux constant confirmă faptul că registrul asiguraților nu este o bază statică, ci un sistem în continuă reconfigurare.

În această arhitectură administrativă, fiecare modificare de statut, fiecare categorie socială și fiecare excepție contribuie la un echilibru fragil între acoperirea universală și capacitatea reală de finanțare. Dincolo de cifre, rezultă un tablou clar: un sistem extins, complex, dar permanent tensionat între solidaritate socială și resurse limitate. Carmen DEACONU