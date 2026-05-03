Într-un oraș sufocat de trafic, blocat între ambiții urbane și realități birocratice, ideea unui monorail pare desprinsă dintr-un viitor care refuză, încă, să devină prezent. Și totuși, la Iași, acest viitor nu doar că este discutat - este construit, leu cu leu, donație cu donație, într-un demers aproape incredibil prin natura lui: finanțare civică pentru o megainfrastructură.

În centrul acestui pariu se află proiectul Monorail Iași, coordonat de Cătălin Urtoi și susținut de asociația HaiCaSePoate. Un proiect care nu vine de la guvern, nu vine dintr-un program european deja aprobat, ci dintr-o inițiativă civică ce încearcă să spargă tiparele clasice ale dezvoltării urbane.

Realitatea care taie elanul: cifrele

Până la 30 aprilie 2026, în contul bancar deschis special pentru acest proiect s-au adunat doar 23.256 lei. O sumă care, în raport cu dimensiunea proiectului, pare aproape simbolică, deoarece în spate se află o țintă uriașă: 214.000 de euro - costul total al studiului de prefezabilitate, 17.800 de euro - prima tranșă, scadentă în august 2026.

Da, există promisiuni de finanțare și contracte în pregătire de până la 20.000 de euro. Dar între intenții și bani reali există o prăpastie. Iar timpul nu negociază.

Contractul este semnat. Ordinul de începere a fost emis. Din 4 mai 2026, studiul începe efectiv. Termen final: 4 aprilie 2027. Adică, 11 luni în care trebuie făcut ceva ce rar s-a mai încercat în România: un proiect major de infrastructură urbană susținut, cel puțin la început, din bani privați, din donații, din încredere.

Studiul de prefezabilitate reprezintă fundația unei idei care, dacă va supraviețui, poate schimba complet fața orașului. Un monorail electric, nepoluant, rapid, deasupra traficului sufocat. Un sistem care ar putea deveni coloana vertebrală a mobilității în Iași între 2028 și 2034. Și, poate cel mai important: cea mai mare investiție din istoria orașului.

Ritmul actual al donațiilor spune un lucru clar: entuziasmul există, dar implicarea reală este încă timidă.

Monorailul de la Iași se află acum într-un punct critic. Nu este nici utopie, nici realitate. Este o construcție fragilă, susținută de optimism și de câteva zeci de mii de lei.

În final, totul se reduce la un adevăr simplu și brutal: visurile mari nu se construiesc doar din entuziasm. Se construiesc din resurse. Din consecvență. Din implicare reală.

La Iași, monorailul nu este încă o linie pe cer. Este o linie de test pentru un oraș întreg. Daniel BACIU