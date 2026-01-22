Maia Sandu, așteptată la Iași pe 24 ianuarie

* ce spune Mihai Chirica despre posibila vizită a președintei Republicii Moldova

Pe data de 24 ianuarie, în centrul Iașului va fi marcată Ziua Unirii Principatelor Române, iar municipalitatea ieșeană va organiza o serie de evenimente la care sunt așteptați să participe cât mai mulți cetățeni. Astfel, în această zi importantă, în capitala Moldovei vor ajunge și nume importante de la nivel central, iar Iașul poate avea parte și de o vizită surpriză. Reporterii „Evenimentul” au discutat cu primarul Mihai Chirica despre o posibilă vizită a Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, în Iași. Edilul a precizat că șefa statului vecin este așteptată cu brațele deschise pe data de 24 ianuarie, dar nu este sigură că își va face apariția în Iași.

„(Se zvonește că la Iași va ajunge și Maia Sandu) Nu știm, nu pot confirma într-un mod absolut. Nu avem această informație, dacă vine o așteptăm cu brațele deschise. E româncă, o iubim. Dacă nu vine, o iubim la fel de mult. Acceptăm și absența domniei sale. Noi credem în această prietenie, în această dragoste frățească. Chiar și cu absența, avem forța de a ne uni în obiective comune. Dacă domnia sa vine sau nu, este la fel de dragă pentru noi”, a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Președintele Nicușor Dan, prezent în capitala Moldovei

Cel mai important nume care va fi prezent în Iași pe data de 24 ianuarie este președintele Nicușor Dan. Acesta va lua parte la manifestările organizate în Piața Unirii, unde sunt așteptați și alți reprezentanți ai Parlamentului sau Guvernului.

„De la nivel central, invitatul special este președintele României, Nicușor Dan, care va veni și ne va onora cu prezența. Îi mulțumim pe această cale. Îi așteptăm pe cei toți invitați, din Parlament, Guvern, Academie și alte insitutuții reprezentative pentru țară. Este o manifestare populară, un punct de descărcare emoțional pentru cei care mai au câte ceva de spus despre țară”, a mai spus edilul Iașului. CRISTIAN Andrei

