Marile universități cer revizuirea sistemului de finanțare

Consorțiul Universitaria - care reunește Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea Ovidius din Constanța, precum și Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău), instituție de învățământ superior care are statut de membru asociat – s-a întrunit la finele săptămânii trecute, la Galați, pentru a analiza ultimele tendințe din învățământul universitar și a discuta unele dintre cele mai relevante aspecte legate de starea actuală a învățământului superior românesc și nu numai.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și președintele în exercițiu al Consorțiului Universitaria, a prezentat o sinteză a activității desfășurate la nivelul Consorțiului pe parcursul ultimelor șapte luni, festivitatea de deschidere continuând cu mesaje ale rectorilor sau, după caz, ale conducătorilor delegațiilor universităților prezente la eveniment și cu alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor publice. Ulterior, dezbaterile s-au derulat în cadrul unor grupuri de lucru, specializate pe anumite teme, după cum urmează: finanțare, resurse umane și administrație, activitate studențească, cercetare și studii doctorale, activitate didactică și managementul calității, activitate sindicală etc.

Unul dintre cele mai importante aspecte analizate a fost reprezentat de metodologia de finanțare a învățământului superior, fiind subliniate o serie de probleme legate de insuficienta fundamentare a unora dintre coeficienții de cost utilizați pentru repartizarea finanțării de bază, dar și a principiului conform căruia aceiași coeficienți de cost sunt utilizați pentru repartizarea finanțării suplimentare între diferite ramuri de știință.

Concluzia a fost aceea că se impune o regândire a filosofiei care stă la baza alocării acesteia din urmă, prin luarea în considerare a numărului fizic de studenți și cadre didactice, precum și prin accentuarea dimensiunii legate de excelența academică și utilizarea unor metode obiective și a unor indicatori relevanți de măsurare a calității.

O altă temă dezbătută în cadrul reuniunii a vizat modul de alocare a locurilor finanțate de la bugetul de stat, fiind semnalate anumite aspecte care diminuează impactul social, dar și economic al acestui tip de politică publică.

Totodată, a fost ridicată și problema resurselor alocate finanțării masteratului didactic, dar și cea a finanțării cercetării științifice și o serie de probleme identificate în cadrul ultimelor competiții naționale de proiecte de cercetare.

În final, s-a propus, printre altele, adoptarea reglementărilor subsecvente noii legi a învățământului superior în termenele prevăzute și clarificarea de îndată a problemelor apărute din cauza lipsei unor reglementări pe fondul schimbărilor legislative, revizuirea standardelor specifice pentru domeniile/programele de studii universitare, printr-o abordare strategică, la nivel național, cu implicarea specialiștilor din fiecare domeniu și cu mecanisme de consultare a părților interesate corelate cu amploarea schimbărilor vizate, dar și creșterea rolului angajatorilor în procesul de elaborare și revizuire a standardelor specifice pentru domeniile/ programele de studii universitare. Daniel BACIU