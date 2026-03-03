Martie, Luna pentru Viață, lansată de Arhiepiscopia Iașilor. peste 700 de activități în parohii și școli, plus 22 de marșuri în regiune

Arhiepiscopia Iașilor anunță că, pe parcursul lunii martie, în cadrul „Lunii pentru Viață” se vor desfășura peste 700 de activități dedicate sprijinului pentru femeile însărcinate aflate în dificultate și promovării unei culturi de solidaritate în jurul mamei și copilului. Programul reunește inițiative în comunități parohiale, în școli și în structurile eparhiale, cu evenimente adresate atât copiilor și tinerilor, cât și familiilor.

Tema ediției din acest an este „Solidaritate pentru amândoi”, formulă care, potrivit organizatorilor, pune accent pe sprijinul concret al femeii însărcinate, astfel încât aceasta să nu rămână singură în momentele complicate, dar și pe recunoașterea demnității copilului nenăscut.

Conform datelor publicate de Arhiepiscopia Iașilor, calendarul campaniei este construit cu participarea a 13 protopopiate, 398 de parohii, 65 de instituții de învățământ și 27 de departamente ale Arhiepiscopiei, alături de asociații și alte entități. În program sunt anunțate cateheze, conferințe, proiecții și seri de film, dezbateri și ateliere de discuții, ateliere creative și educative, programe culturale, activități liturgice și duhovnicești, inițiative filantropice și sociale, acțiuni de informare și promovare a valorilor vieții, evenimente publice și campanii de donare de sânge.

În mesajul de început al campaniei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, descrie Marșul pentru Viață ca pe o manifestare publică despre demnitatea umană și responsabilitatea comunității față de viață.

În luna martie, Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor anunță, separat, peste 50 de activități dedicate vieții, cu ateliere pentru copii, dialoguri și proiecții pentru tineri, dezbateri, dar și întâlniri, grupuri de suport și ateliere interactive pentru mame.

Două evenimente sunt prezentate drept puncte de interes pentru publicul larg. Primul este Gala Bunei Vestiri, un spectacol caritabil organizat la Iași pe 23 martie, ora 19:00, în Sala Unirii – Cinema Victoria, în parteneriat cu Asociația Life Call, cu acces pe bază de donație/bilet.

Evenimentul central rămâne Marșul pentru Viață, organizat anul acesta în 22 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, între care Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Botoșani, Dorohoi, Săveni, Darabani, Piatra Neamț, Târgu Neamț și altele.

La Iași, Marșul pentru Viață este programat pe 29 martie, ora 13:00, pe traseul: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt-str. Gavriil Muzicescu-bd. Independenței-str. I.C. Brătianu-bd. Ștefan cel Mare și Sfânt.

Maura ANGHEL