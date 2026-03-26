Meșteri din toată Moldova vin la Iași, la târgul de ouă încondeiate de la Palatul Culturii

* Palatul Culturii devine, în acest weekend, locul în care tradițiile de Paște ies din muzeu și ajung direct în fața publicului * zeci de meșteri populari din mai multe județe ale Moldovei aduc la Iași ouă încondeiate, icoane, obiecte din lemn, împletituri și turtă dulce, în cadrul unui târg ajuns la ediția a XXV-a

Iașul găzduiește, pe 28 și 29 martie 2026, manifestarea interactivă „Ouă încondeiate. Expoziție. Atelier. Vânzare”, organizată de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului” Iași. Evenimentul are loc în Holul de la parterul Palatului Culturii și marchează ediția jubiliară a unei manifestări devenite deja tradiție în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale.

Târgul aduce în fața publicului meșteri populari consacrați, care vor expune ouă lucrate în diverse tehnici și cu motive decorative variate, dar și chișițe pentru încondeiere, obiecte cu temă religioasă, icoane, troițe miniaturale, cruci de mână, obiecte din lemn, împletituri din fibre textile și turtă dulce. Practic, vizitatorii vor putea vedea la un loc atât meșteșugul ouălor încondeiate, cât și alte forme de artizanat tradițional legate de universul pascal.

„Această manifestare, ajunsă la ediția jubiliară, reprezintă o celebrare a tradițiilor pascale și o întâlnire cu meșteșugul românesc, dus mai departe de mâinile iscusite ale meșterilor populari. Ne bucurăm să oferim publicului ocazia de a descoperi frumusețea și simbolistica acestor creații unice”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii - Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Ediția din acest an reunește participanți din Suceava, Botoșani, Neamț și Iași. În secțiunea dedicată ouălor încondeiate sunt anunțați, printre alții, meșteri din Paltinu - Vatra Moldoviței, Lupcina - Ulma, Moldovița, Rogojești, Scânteia și Iași, ceea ce transformă târgul într-o întâlnire regională a unor comunități care păstrează vii tehnici și simboluri vechi de generații. Pe lângă aceștia, publicul va putea descoperi chișițe realizate de Viorel Prindii, Ion Gorban și Constantin Nistor, icoane semnate de Cecilia Hăisan și Valentina Acasandrei, obiecte din lemn lucrate de Nicolaie Gheorghian, Sonia și Maricel Apalaghiei și Florin Cramariuc, împletituri din fibre textile realizate de Ema Pavăl și Silvia Cozmîncă, dar și turtă dulce pregătită de Mihaela Turluianu.

Deschiderea oficială este programată sâmbătă, 28 martie 2026, la ora 11.00. În prima zi, activitățile se vor desfășura până la ora 19.00, iar duminică, 29 martie 2026, publicul va putea vizita târgul între orele 09.00 și 17.00.

Teona SOARE