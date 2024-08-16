Micii întreprinzători din capitala Moldovei dau bir cu fugiții!

* de la începutul acestui an, peste 3.000 de societăți comerciale din Iași și-au suspendat activitatea, au intrat în insolvență, s-au dizolvat sau chiar au fost radiate din Registrul Comerțului * doar 532 de ieșeni s-au înregistrat cu PFA-uri (persoane fizice autorizate), față de 770 în primele șase luni din 2023, în timp de numărul celor care au mizat pe întreprinderile individuale (II) a scăzut de la 210, în primul semestru de anul trecut, la 120, în acest an * cât privește întreprinderile familiale (IF), doar 13 ieșeni s-au încumetat să pornească o afacere sub această formă juridică

Devine tot mai îngrijorător faptul că micii întreprinzători ieșeni nu mai fac față situației economice și decid, în număr tot mai mare, să renunțe la afaceri.

De la începutul acestui an, peste 3.000 de societăți comerciale și-au suspendat activitatea, au intrat în insolvență, s-au dizolvat sau chiar au fost radiate din Registrul Comerțului. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, pentru prima dată în ultimii ani, numărul societăților comerciale nou înființate este mult mai mic decât al celor ieșite definitive din circuitul economic.

Astfel, în primele șase luni din anul în curs, la Iași au fost înmatriculate în Registrul Comerțului 2.687 noi firme, o scădere de 8,88% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Mai mult, faptul că numărul celor care decide să pornească o afacere pe cont propriu sau în familie a scăzut extraordinar de mult în prima jumătate a anului demonstrează că nu ne aflăm în cea mai propice situație pentru investiții în afaceri.

Practic, doar 532 de ieșeni s-au înregistrat cu PFA-uri (persoane fizice autorizate), față de 770 în primele șase luni din 2023, în timp de numărul ieșenilor care au mizat pe întreprinderile individuale (II) a scăzut de la 210, în primul semestru de anul trecut, la 120, în acest an! Cât privește întreprinderile familiale (IF), doar 13 ieșeni s-au încumetat să pornească o afacere sub această formă juridică.

Au crescut, însă, deși destul de puțin, numărul SRL-urilor (societăți cu răspundere ridicată), de la 1955 în prima jumătate de an din 2023, la 2.017, în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2024.

Una peste alta, cel mai îngrijorător este faptul că, în acest an, 1.568 de ieșeni au decios să-și radieze firmele din Registrul Comerțului, 825 au recurs la dizolvarea societăților, alți 467 și-au suspendat activitatea și 158 de firme meci au intrat în insolvență. În total, o creștere de aproape o treime față de primul semestru din anul 2023!

Comerțul, cel mai afectat domeniu

La nivel național, numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a scăzut, în primele şase luni din 2024, cu 12,20%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, totalizând 68.223 de unităţi. Dintre acestea, 73,5%, respectiv 50.149, sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), iar 22,44% (15.310) sunt persoane fizice autorizate (PFA), conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 15.802 (plus 1,51%, comparativ cu primul semestru din 2024) şi în judeţele Ilfov - cu 3.957 (minus 2,51%), Cluj - cu 3.469 (minus 17,89%), Timiş - cu 3.098 (minus 12,46%), Iaşi - cu 2.687 (minus 8,88%), Braşov - cu 2.498 (minus 6,2%) şi Constanţa - cu 2.497 (minus 13,03%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele şase luni ale acestui an, în judeţele: Covasna - de 329 (în scădere cu 32,96% faţă de perioada similară din 2023), Tulcea (440, minus 18,06%), Ialomiţa (448, minus 13,68%) şi Caraş-Severin (474, minus 22,93%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (13.335, minus 7,98% faţă de primul semestru din 2023), transport şi depozitare (8.397, plus 3,9%) şi construcţii (6.891, minus 12,07%).

În iunie 2024, au fost înmatriculate 9.347 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (2.270) şi în judeţele Ilfov (579), Cluj (449) şi Timiş (432).

