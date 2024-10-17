Mii de ieșeni afectați de viroze. 193 spitalizări, în câteva zile!

* incidența cea mai mare pentru pneumonii este la grupa de vârstă 15-49 ani, iar pentru infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS) la grupa de vârstă 5-14 ani * în acest sezon s-au vaccinat antigripal 19.676 persoane din județ

Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, în săptămâna 7-14 octombrie s-au înregistrat 5.365 cazuri de infecții respiratorii acute, cu 222 mai puține față de săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie (5.587): 4524 sunt infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 838 sunt pneumonii și 3 sunt cazuri de gripă. În intervalul de timp menționat, nu s-au înregistrat cazuri de gripă confirmată prin test RTPCR, cele 3 cazuri fiind diagnosticate doar clinic. În intervalul de timp menționat, nu au fost înregistrate decese.

Din analiza stratificată pe grupe de vârstă reiese că incidența cea mai mare pentru pneumonii este la grupa de vârstă 15-49 ani, iar pentru IACRS la grupa de vârstă 5-14 ani.

De asemenea, în săptămâna 7-14 octombrie au fost raportate 193 internări, reprezentând 3,59 % din numărul total de cazuri, cu 12 mai multe față de saptămâna 30 septembrie – 6 octombrie: IACRS (infecții virale ale căilor respiratorii superioare) - internări 99; Pneumonii - internări 92; Gripe – internări 2.

Cu privire la vaccinarea antigripală, conform ultimelor date centralizate, din luna septembrie și până ieri, 16 octombrie 2024, s-au vaccinat 19.676 persoane din județul Iași, din care 18.882 au beneficiat de vaccin antigripal compensat 100% sau 50%, pe baza rețetelor eliberate de medicul de familie sau medicul specialist, cu care s-au prezentat la farmaciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar restul de 797 au beneficiat de vaccin prin achiziție proprie de la aceste farmacii. Radu MARIN