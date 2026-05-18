Ministrul Culturii anunţă schimbări importante în instituţiile culturale din Iaşi

În timp ce la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” urmează evaluarea managementului actual, concursurile pentru şefia Operei Naţionale Române Iaşi şi a Complexului Muzeal Naţional „Moldova” vor fi reluate în această vară.

Aflat luni la Iaşi, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că evaluarea conducerii Teatrului Naţional va avea loc pe 21 mai, iar rezultatul ar putea aduce o „reconsiderare de amploare” a ofertei artistice şi culturale din oraş. „Aştept în aceste zile rezultatele evaluării managementului de la Teatrul Vasile Alecsandri din Iaşi. Pe 21 mai va avea evaluarea. Vedem şi acolo, în funcţie de rezultat, dacă şi în ce măsură ne vom plia pe o reconsiderare de amploare a ofertei artistice şi ştiinţifice a Iaşului”, a declarat ministrul.

În paralel, Ministerul Culturii pregăteşte reluarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de manager la Opera Naţională Română Iaşi şi la Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, instituţii conduse de mai mulţi ani interimar.

Ministrul a explicat că procedurile au fost amânate intenţionat pentru ca noile obiective de management să fie adaptate investiţiilor şi proiectelor de infrastructură culturală aflate în pregătire.

Potrivit acestuia, viitorii manageri vor fi selectaţi inclusiv în funcţie de capacitatea de a gestiona proiectele majore de investiţii pregătite pentru cele două instituţii culturale. „Vom organiza şi aceste concursuri în viitorul apropiat, după ce rezolvăm sau găsim răspunsuri la obstacolele administrative. În vara acestui an vor avea loc aceste concursuri”, a spus Andras Demeter. Laura RADU