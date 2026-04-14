Ministrul Damian cere „prudență” în cazul achizițiilor de microbuze electrice școlare

Ministrul Educației, Mihai Damian, a făcut o serie de declarații prudente la Iași, marți, încercând să tempereze scandalul care începe să capete amploare în jurul microbuzelor școlare electrice achiziționate prin PNRR.

Mesajul oficial este unul clar, dar atent formulat: nu există încă o concluzie definitivă. Documentele au fost transmise către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar verificările sunt în curs. Cu alte cuvinte, suspiciunile există, dar verdictul final nu a fost încă pronunțat.

Declarațiile vin într-un context deja încărcat, după ce ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că Parchetul European a deschis o investigație oficială privind aceste achiziții. Practic, cazul a trecut de la nivel administrativ la unul penal, cu potențiale implicații majore.

Ministrul Educației a încercat să pună lucrurile în perspectivă, subliniind că valoarea microbuzelor reprezintă doar o mică parte din investițiile totale - aproximativ 5% din proiectele derulate în județul Suceava, evaluate la 850 de milioane de lei. Dar chiar și acest procent mic poate genera un efect uriaș: dacă există nereguli, ele trebuie identificate și sancționate.

În același timp, ministrul a transmis un apel la prudență, insistând că nu trebuie trase concluzii înainte de finalizarea anchetelor.

Prețuri diferite, întrebări mari

Scandalul a izbucnit după ce investigații jurnalistice au arătat că aceeași firmă ar fi câștigat peste jumătate dintre licitațiile pentru microbuze electrice la nivel național, iar ulterior ar fi vândut aceleași vehicule la prețuri diferite, în funcție de județ.

La Iași, situația este una dintre cele mai discutate - 26 de microbuze achiziționate, o valoare totală de peste 31 milioane lei, ceea ce reprezintă aproximativ 202.800 euro per unitate (fără TVA).

Diferențele față de alte județe au ridicat semne de întrebare serioase, alimentând suspiciunile care au ajuns acum în atenția anchetatorilor europeni.

La momentul achiziției, președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a susținut că procedurile au fost respectate integral și că instituția nu a făcut decât să urmeze ghidurile stabilite la nivel guvernamental.

Ancheta este abia la început, iar rezultatele vor fi decisive. Dacă se confirmă nereguli, consecințele pot fi serioase, de la sancțiuni financiare, la returnarea fondurilor europene și, desigur, dosare penale.

Pe de altă parte, dacă procedurile au fost respectate, cazul ar putea deveni un exemplu clasic de „problemă de sistem”, nu de ilegalitate.

Pentru moment, lucrurile rămân în suspensie. Microbuzele circulă și transportă elevi, dar în paralel, ancheta avansează. Carmen DEACONU