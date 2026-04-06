Ministrul Sănătății reorganizează gărzile medicilor

* sistemul de sănătate se pregătește pentru o reorganizare semnificativă * noile reguli vor avea un impact direct și asupra marilor centre universitare, precum Iașul

Reforma gărzilor medicale intră în linie dreaptă, iar autoritățile promit un sistem mai flexibil și mai adaptat realităților din spitale. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, ordinul aflat în pregătire va introduce o împărțire clară a gărzilor pe categorii, în funcție de specificul unităților sanitare și de nevoile reale ale pacienților. În același timp, va exista posibilitatea organizării unor ture de 12 ore, acolo unde condițiile permit, o măsură care ar putea schimba semnificativ modul în care medicii își desfășoară activitatea de zi cu zi.

În centre medicale importante precum Iași, unde presiunea pe spitale este constantă datorită numărului mare de pacienți din întreaga regiune a Moldovei, o astfel de reorganizare ar putea contribui la o mai bună distribuție a resurselor umane și la reducerea suprasolicitării cadrelor medicale. Medicii din spitalele ieșene se confruntă frecvent cu gărzi extinse și volum ridicat de muncă, iar flexibilizarea programului ar putea aduce un echilibru mai bun între activitatea profesională și cea personală.

Ministrul Sănătății a subliniat că această reformă face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a sistemului medical, insistând asupra faptului că există în continuare numeroase aspecte care necesită intervenții rapide. În paralel cu reorganizarea gărzilor, autoritățile pregătesc și un act normativ dedicat registrelor medicale, care va stabili reguli clare privind colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sistemul de sănătate. Această inițiativă este esențială pentru o mai bună coordonare între spitale și pentru fundamentarea deciziilor administrative pe date reale și actualizate.

Serviciile medicale vor fi digitalizate

Un alt proiect major vizează digitalizarea serviciilor medicale, prin modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate. Noul sistem va permite pacienților să își acceseze dosarul electronic, să își urmărească istoricul medical și să facă programări online, inclusiv la medicii de familie sau în ambulatoriu. Pentru locuitorii din Iași și din întreaga regiune, acest lucru ar putea însemna un acces mai rapid și mai transparent la servicii medicale, reducând birocrația și timpul de așteptare.

Procesul de tranziție către noua platformă digitală nu va fi însă unul imediat, ministrul estimând că transferul complet al datelor va dura aproximativ șase luni. Chiar și așa, autoritățile consideră că investițiile în digitalizare, susținute prin fonduri din PNRR, reprezintă un pas decisiv pentru modernizarea sistemului de sănătate din România.

În plan politic, Alexandru Rogobete a reiterat că mandatul său este unul temporar și că este pregătit să îl încheie dacă situația o va cere, subliniind că prioritatea rămâne implementarea proiectelor începute. Declarațiile vin într-un context în care reformele din sănătate sunt atent urmărite atât de profesioniștii din domeniu, cât și de opinia publică.

Prin aceste măsuri, Ministerul Sănătății încearcă să răspundă unor probleme cronice ale sistemului, de la lipsa personalului și suprasolicitarea medicilor până la nevoia de transparență și digitalizare. În orașe universitare precum Iași, unde sistemul medical deservește o populație extinsă, schimbările anunțate ar putea avea efecte vizibile într-un timp relativ scurt, atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale.

Clara DIMA