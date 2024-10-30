Mintea cu mii de fațete. Inteligențele multiple ajută copiii să-și găsească puterea interioară

Într-o lume în care fiecare copil este privit ca un viitor adult, educația a căpătat o importanță centrală. Nu mai vorbim doar despre acumularea de cunoștințe, ci și despre explorarea unor calități și abilități care fac parte dintr-o structură profundă a personalității și caracterului uman. Howard Gardner, psihologul care a conturat teoria inteligențelor multiple, a propus ideea că fiecare dintre noi posedă o gamă variată de inteligențe – lingvistică, logic-matematică, spațială, kinestezică, muzicală, interpersonală, intrapersonală și naturalistă. Această viziune deschide noi orizonturi în înțelegerea dezvoltării copiilor și adolescenților, oferindu-le șansa să se exprime și să se dezvolte dincolo de ceea ce definește în mod tradițional succesul academic.

Un alt mod de a înțelege potențialul. Inteligențele multiple și valoarea fiecăruia

Pentru mult timp, educația s-a axat predominant pe inteligența logic-matematică și lingvistică, acestea fiind cele mai ușor de măsurat și de evaluat prin teste. Însă Gardner sugerează că această abordare este limitată și că există un spectru întreg de abilități esențiale pentru viață. Un copil talentat la muzică, de exemplu, poate găsi metode inovatoare de a se exprima prin sunet și ritm. Un altul, cu o inteligență spațială puternică, poate dezvolta o înțelegere profundă a spațiului și a proporțiilor, devenind poate arhitect sau artist. „În această lumină, importanța diversificării abordărilor educaționale devine clară. Copiii și adolescenții care au ocazia să exploreze o varietate de domenii descoperă nu doar cunoștințe, ci și căi prin care își pot valorifica și dezvolta propria inteligență. Această explorare le oferă șansa de a dezvolta o identitate autentică, construită pe ceea ce îi face unici”, a explicat Andreea Sava, profesor la o școală privată din Iași. .

Curriculumul școlar modern începe să adopte, timid dar sigur, conceptul de educație personalizată, unde fiecare copil este încurajat să exploreze ceea ce i se potrivește. Învățarea prin proiecte, abordările interdisciplinare și explorarea diferitelor tipuri de artă sunt doar câteva dintre metodele care pot valorifica aceste inteligențe diverse. Spre exemplu, un proiect despre natură și ecologie nu doar că stimulează inteligența naturalistă a copiilor, dar le oferă și șansa să-și dezvolte abilitățile interpersonale și lingvistice prin prezentări și colaborare.

În această lume în continuă schimbare, adaptabilitatea și creativitatea sunt calități indispensabile, iar copiii care își dezvoltă mai multe tipuri de inteligențe vor avea un avantaj clar în fața provocărilor viitoare. Aceștia nu doar că vor învăța să rezolve probleme, dar vor descoperi modalități unice de a găsi soluții, beneficiind de propriul amestec de inteligențe.

Adolescența, o perioadă de explorare și descoperire a sinelui

Pentru adolescenți, perioada de tranziție și de descoperire a sinelui este un moment crucial în dezvoltarea inteligențelor multiple. Odată cu apariția unor noi interese și prietenii, tinerii încep să-și definească mai clar identitatea și să-și exploreze locul în lume. Inteligențele interpersonală și intrapersonală joacă un rol esențial în această perioadă, oferindu-le tinerilor capacitatea de a forma relații sănătoase și de a se înțelege pe ei înșiși mai bine.

Mai mult, în această perioadă, mulți tineri sunt atrași de muzică, artă, sporturi și activități de voluntariat, care stimulează inteligențele lor muzicale, kinestezice și naturaliste. Într-o lume ideală, școala și comunitatea le-ar oferi contextul în care să își dezvolte aceste abilități și să le aprecieze la adevărata lor valoare, fără a le impune o comparație directă cu performanțele academice clasice.

„Copiii care au ocazia să exploreze mai multe tipuri de inteligență sunt cei care cresc având încredere în forțele proprii și în capacitatea lor de a aduce ceva unic în lume. O astfel de abordare holistică îi încurajează să își descopere vocația și le oferă cadrul în care să devină adulți compleți, capabili să contribuie pozitiv la societate”, a continuat Andreea Sava.

Dezvoltarea acestor inteligențe nu este doar o pregătire pentru o carieră, ci și un mod de a cultiva empatia, înțelegerea și aprecierea pentru diversitatea umană. O societate construită pe baza acestei acceptări a diferențelor va fi, fără îndoială, mai coezivă și mai capabilă să facă față provocărilor comune.

Inteligențele multiple și pregătirea pentru viața modernă

Într-o lume în care multe locuri de muncă se schimbă rapid, tinerii au nevoie de flexibilitate și de un set variat de abilități. Aici, inteligențele multiple sunt esențiale, nu doar pentru a se adapta la cariere care poate nici nu există încă, ci și pentru a naviga complexitatea vieții moderne. O persoană cu o inteligență intrapersonală puternică, de exemplu, va putea să facă față mai bine stresului și să își gestioneze emoțiile, pe când cineva cu o inteligență naturalistă bine dezvoltată va avea o conexiune specială cu mediul și va putea contribui la soluții de sustenabilitate.

Inteligența interpersonală facilitează cooperarea în echipe diverse, în timp ce inteligențele lingvistică și logică rămân esențiale în comunicare și analiză. Fiecare dintre aceste inteligențe joacă un rol vital, iar împreună, ele formează o rețea complexă care le permite tinerilor să devină membri activi și valoroși ai comunității.

Maura ANGHEL

Dacă vrem o lume în care fiecare individ este respectat și încurajat să își dezvolte propriile talente, avem nevoie de o educație care să încurajeze toate formele de inteligență. Inteligențele multiple nu sunt doar un concept teoretic, ci un ghid practic pentru cum putem cultiva potențialul fiecărui copil și adolescent, asigurându-ne că viitoarele generații vor crește încredințate de propriile forțe și dornice să contribuie la un viitor mai bun.

Această abordare nu doar că susține performanța școlară, dar oferă o fundație solidă pentru o viață de succes și împlinire, promovând o comunitate mai inclusivă, mai inovatoare și mai adaptabilă la provocările viitorului.