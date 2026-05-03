* aproximativ o sută de oameni de afaceri locali au avut acces direct la reprezentanți diplomatici, într-un cadru care, pe hârtie, promite deschiderea unor noi coridoare de investiții

În timp ce multe comunități locale încă așteaptă „investitorul salvator”, comuna Miroslava pare că a decis să joace direct în liga mare, sau cel puțin să creeze impresia unei intrări spectaculoase pe scena internațională. Timp de două zile, în apropiere de Iași, diplomați din trei continente, oameni de afaceri și oficiali locali s-au întâlnit într-un eveniment care a combinat ambiția economică cu o doză considerabilă de branding strategic.

Sub umbrela Programului RIZ, Miroslava a devenit, brusc, o mini-platformă globală. Belgia, Brazilia, China, Nigeria, Pakistan, Tunisia – lista sună impresionant și, fără îndoială, oferă greutate imaginii evenimentului. Aproximativ o sută de oameni de afaceri locali au avut acces direct la reprezentanți diplomatici, într-un cadru care, pe hârtie, promite deschiderea unor noi coridoare de investiții. Companiile și-au prezentat proiectele, iar vizitele în teren - la parcuri industriale și unități economice - au încercat să transforme promisiunea în realitate palpabilă.

Și totuși, dincolo de această orchestrare atentă, rămâne o tensiune subtilă: România, și implicit regiunea Iașului, a mai văzut astfel de momente. Forumuri, delegații, întâlniri „de nivel înalt” care au generat entuziasm pe termen scurt, dar rezultate mai greu de cuantificat pe termen lung.

Pe de altă parte, nu poate fi ignorat nici faptul că astfel de inițiative schimbă dinamica. Ele creează vizibilitate, pun regiunea pe radar și, poate cel mai important, obligă administrația locală și mediul de afaceri să gândească în termeni globali. Iar în economia actuală, percepția este uneori primul pas către realitate.

Concluzia oficială este optimistă: Miroslava – o comună cu viziune, un pol emergent, o platformă de investiții. Concluzia realistă este ceva mai nuanțată: un început promițător, dar care trebuie dublat rapid de rezultate vizibile, contracte semnate și proiecte implementate.

Pentru că, în final, diferența dintre un hub economic și un eveniment reușit de networking nu se măsoară în discursuri și fotografii, ci în investiții concrete care rămân după ce delegațiile pleacă. Carmen DEACONU