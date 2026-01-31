FOTO - Campusul universitar de la Miroslava prinde formă

* Iașul își construiește propriul „hub” de competențe reale, într-un moment în care piața muncii cere tot mai mult specialiști bine pregătiți, nu doar diplome * campusul Agritech va include nu mai puțin de 23 de construcții, plus un teren special destinat activităților practice * printre clădirile prevăzute se află două cămine studențești, cu 140 de locuri de cazare, o clădire multifuncțională de peste 1.400 mp, cu cantină, spații administrative și cabinet medical, o sală de sport, trei hale pentru creșterea animalelor

În comuna Miroslava, pe un teren uriaș, de peste 110 hectare, campusul pentru învățământ dual Agritech se ridică vizibil de la o zi la alta, iar imaginile de pe șantier arată clar: lucrările sunt în plină desfășurare.

Valoarea contractului de proiectare, execuție și asistență tehnică se ridică la aproximativ 15 milioane de euro, fără TVA. Durata totală de implementare este de 74 de luni, din care 11 luni pentru execuția lucrărilor, iar garanția minimă este de 60 de luni.

Beneficiarul investiției este Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, instituție care pariază pe un model educațional modern, conectat direct la piața muncii.

Un oraș al învățământului, ridicat de la zero

Potrivit Studiului de fezabilitate, campusul Agritech va include nu mai puțin de 23 de construcții, plus un teren special destinat activităților practice.

Printre clădirile prevăzute se află două cămine studențești, cu o suprafață totală de aproape 2.850 mp, care vor oferi 140 de locuri de cazare, o clădire multifuncțională de peste 1.400 mp, cu cantină, spații administrative și cabinet medical, o sală de sport de 700 mp, cu 100 de locuri, ateliere și laboratoare dedicate formării practice, trei hale pentru creșterea animalelor, cu o suprafață totală de aproape 1.600 mp, clădiri anexe și administrative, gândite pentru funcționare pe termen lung.

Reprezentanții proiectantului general spun clar: Agritech nu este doar un campus, ci un model de educație în care teoria și practica se întâlnesc natural. Infrastructura este gândită să fie sigură, flexibilă, eficientă energetic, adaptată cerințelor actuale ale învățământului dual.

Cu alte cuvinte, Iașul își construiește propriul „hub” de competențe reale, într-un moment în care piața muncii cere tot mai mult specialiști bine pregătiți, nu doar diplome.

Campusul Agritech promite să devină un reper regional pentru formarea profesională modernă, un proiect care poate schimba modul în care sunt pregătiți tinerii pentru meserii esențiale în agricultură, tehnologie și industrii conexe. Daniel BACIU

