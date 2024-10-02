Mort de beat, un șofer din Belarus a vrut să intre în România cu camionul

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat, la controlul de frontieră, un bărbat din Belarus la volanul unui ansamblu auto, deși era în stare avansată de ebrietate.

Luni, în jurul orei 14.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de intrare în țară, un bărbat din Belarus, în vârstă de 39 de ani, conducând un ansamblu auto format dintr-un autocamion și o semiremorcă.

Cu ocazia formalităților de frontieră, polițiștii au constatat că era incoerent și emana halenă alcoolică, procedând la testarea cu aparatul DRAGER din dotarea Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, iar rezultatul a fost de 0.55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii l-au condus pe bărbat la sediul Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Iași, în vederea testării cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoana în cauză a fost condusă la IML Iași, pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii concentraţiei de alcool în sânge.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Radu MARIN