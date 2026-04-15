Motorina a coborât sub 10 lei în toate stațiile din Iași

Într-o mișcare care a luat prin surprindere șoferii și a aprins instant interesul pe piața carburanților, marile lanțuri de benzinării au declanșat un adevărat val de ieftiniri, cu impact direct și în Iași. După luni întregi în care prețurile au ținut portofelele sub presiune, scăderile de până la 35 de bani pe litru la motorină și chiar 40 de bani la benzină în anumite rețele vin ca o gură de aer într-un context economic extrem de dificil.

Totul a început după ce Petrom și OMV au făcut primul pas, reducând prețurile la motorină. Mișcarea nu a rămas fără ecou. Într-un efect de domino rapid, Rompetrol și MOL au coborât și ele tarifele, aliniindu-se la noile valori, în timp ce SOCAR a ales o strategie agresivă, reducând semnificativ prețul benzinei. Piața a reacționat instant, iar diferențele dintre stații au devenit tot mai mici, semn clar că lupta pentru clienți s-a intensificat.

În Iași, efectele sunt deja vizibile la pompă. Motorina a coborât la un minim de aproximativ 9,58 lei pe litru în stațiile Petrom, în timp ce restul marilor rețele — Lukoil, MOL, OMV și Rompetrol — se aliniază într-un interval extrem de strâns, între 9,63 și 9,67 lei pe litru. La capătul superior, SOCAR rămâne ușor peste, cu 9,69 lei/litru, dar diferențele sunt minime.

Pe segmentul benzinei, competiția devine și mai interesantă. De la 8,72 lei/litru la Petrom până la 9,10 lei/litru în stațiile Rompetrol și MOL, piața se stabilizează într-un interval relativ compact. Însă adevărata surpriză vine din partea SOCAR, care a redus agresiv prețul benzinei până la 8,79 lei/litru, încercând să atragă rapid clienții sensibili la costuri.

În spatele acestor cifre se ascunde o luptă intensă între giganții din domeniu, fiecare încercând să câștige teren într-o perioadă în care consumatorii devin din ce în ce mai atenți la fiecare leu cheltuit. Este un echilibru fragil, în care fiecare ajustare de preț poate influența fluxul de clienți și cota de piață.

Temerea generală este legată de faptul că există posibilitatea de a asista nu la o tendință reală de scădere, ci doar la o ajustare temporară într-un joc al concurenței.

Piața carburanților este cunoscută pentru volatilitatea sa, iar ceea ce astăzi pare o veste bună se poate transforma rapid într-o nouă rundă de scumpiri, în funcție de evoluțiile internaționale, costurile de producție și strategiile comerciale ale marilor companii.

Pentru moment însă, realitatea este una concretă: la Iași, carburantul este mai ieftin decât în zilele trecute, iar șoferii profită de fiecare oportunitate. Daniel BACIU