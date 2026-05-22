Un copil de doar 8 ani din Japonia ajunge la Iași pentru un moment care promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale lunii mari. NARU, cunoscut în lumea pasionaților de kendama pentru îndemânarea și viteza cu care execută trick-uri dificile, va fi prezent pe 31 mai în Grădina Palas, într-un show live dedicat copiilor, adolescenților și familiilor.

Apariția lui NARU este una dintre acele povești care prind imediat atenția publicului: un copil foarte mic, un joc tradițional japonez, o comunitate globală și o performanță care pare, la prima vedere, aproape imposibilă. În mâinile lui, kendama nu mai este doar o jucărie, ci devine un exercițiu de echilibru, concentrare, coordonare și spectacol.

Pentru copiii din Iași, întâlnirea cu NARU poate fi mai mult decât un simplu moment de divertisment. Este ocazia de a vedea, foarte aproape, cum un joc aparent simplu poate deveni performanță atunci când este exersat cu răbdare și pasiune.

Ce este kendama și de ce îi atrage pe copii

Kendama este un joc tradițional japonez format dintr-un mâner de lemn, mai multe cupe și o bilă prinsă cu sfoară. Pare simplu, dar dificultatea apare în momentul în care bila trebuie controlată, ridicată, prinsă, rotită sau așezată cu precizie pe vârf.

În ultimii ani, kendama a devenit populară și în România, mai ales în rândul copiilor și adolescenților. Nu presupune ecrane, nu depinde de tehnologie și poate fi practicată aproape oriunde. În schimb, dezvoltă atenția, coordonarea mână-ochi, răbdarea și reflexele.

Tocmai de aceea, prezența unui copil-fenomen din Japonia la Iași poate avea un impact puternic asupra celor mici. NARU vine nu doar cu un show, ci și cu un mesaj vizibil: talentul se construiește prin joacă, perseverență și curajul de a încerca din nou.

De ce merită văzut momentul NARU

Show-ul de pe 31 mai are toate ingredientele unui eveniment cu priză la public: poveste internațională, vârstă surprinzătoare, performanță vizuală și un public format din copii care se pot regăsi imediat în energia momentului.

Pentru părinți, poate fi o alternativă bună la activitățile dominate de ecrane. Pentru copii, poate fi începutul unei noi pasiuni. Iar pentru Iași, este încă un semn că evenimentele de familie pot aduce în oraș experiențe tot mai diverse, de la muzică și gastronomie până la sporturi urbane, jocuri japoneze și spectacole interactive. Clara DIMA