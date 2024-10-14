Naționalul ieșean, invitat la Festivalul de Teatru de la București

Trupa Teatrului Național Iași se pregătește pentru participarea la cel de-al treilea festival al stagiunii. Două mari spectacole ale Naționalului ieșean, „Antologia dispariției”, montat de Radu Afrim și „O tragedie veninoasă”, în regia lui Silviu Purcărete, vor fi jucate în cadrul Festivalului Național de Teatru de la București, pe 19 și 21 octombrie. Cele două producții au participat de curând la Reuniunea Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău, iar „O tragedie veninoasă” s-a jucat vinerea trecută, la Săptămâna Purcărete de la Craiova.

Cea de-a 34-a ediție FNT din acest an se află sub semnul Dramaturgiilor posibilului; un eveniment care, așa cum afirmă organizatorii, „analizează, cercetează și pune în valoare dinamica și tendințele fenomenului teatral românesc. Spectacolele au fost alese din perspectiva varietății formulelor dramaturgice, cei trei curatori, Mihaela Michailov, Călin Ciobotari și Ionuț Sociu, punând accentul pe abordări în care structurile și conținuturile dramatice trezesc interesul spectatorilor”.

„O tragedie veninoasă”, spectacol după Women beware women de Thomas Middleton, în regia lui Silviu Purcărete, a avut premiera în luna februarie a acestui an, pe scena Sălii Mari. Scenografia este semnată de Dragoș Buhagiar, iar din distribuție fac parte actorii Ionuț Cornilă, Dumitru Năstrușnicu, Călin Chirilă, Cosmin Maxim, Ada Lupu, Diana Roman, Doru Aftanasiu, Horia Veriveș, Răzvan Conțu, Mălina Lazăr, Petronela Grigorescu, Andrei Sava, Andreea Boboc, Diana Chirilă, Haruna Condurache, Radu Ghilaș, Robert Agape, Alexandra Azoiței, Mara Bărbărie, Iustin Căuneac, Ionuț Cozma, Luca Gumeni, George Gușuleac, Valentin Mocanu, Eduard Pîslariu, Anamaria Rusu, Marian Stavarachi.

„Antologia dispariției” este un spectacol după după proză feminină contemporană de Ștefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu. A fost lansat în luna noiembrie, 2023, la Teatru³. Producția a primit trei importante premii la cea mai recentă ediție a Galei UNITER: Premiul „Cel mai bun spectacol”, Premiul „Cea mai bună actriță în rol secundar”, acordat Mălinei Lazăr pentru rolurile Copil, Fetiță, Ileana, Sabina, Daisy Johnson, Nina copil din spectacolul „Antologia dispariţiei” și „Cel mai bun video design” pentru video-proiecţiile, filmările și mappingul din același spectacol, oferit lui Mihai Nistor. Scenografia aparține lui Cosmin Florea, iar din distribuție fac parte Ada Lupu, Pușa Darie, Ionuț Cornilă, Livia Iorga, Diana Roman, Mălina Lazăr, Horia Veriveș, Daniel Busuioc, Răzvan Conțu, Andrei Grigore Sava, Cosmin Maxim, Dumitru Năstrușnicu, Georgeta Burdujan, Diana Vieru, Octavian Păun, Luca Gumeni, Anamaria Rusu, Andreea Stratulă, Marian Stavarachi, Ioana Aciobăniței.

Maura ANGHEL