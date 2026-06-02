Nou blocaj pe Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț!

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere promise Moldovei în ultimii ani, riscă să rămână captiv într-un nou război birocratic și juridic, înainte ca primul utilaj să ajungă măcar pe șantier.

Asocierea condusă de Precon Transilvania a depus o nouă contestație împotriva Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), acuzând autoritatea contractantă că ignoră limitele stabilite de instanță și transformă procesul de reevaluare a ofertei într-o nouă procedură de verificare aproape fără sfârșit.

Miza este uriașă. Contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț este estimat la miliarde de lei și reprezintă una dintre investițiile esențiale pentru conectarea județului Neamț la rețeaua de infrastructură rapidă a României.

Conflictul a pornit de la oferta financiară depusă de asocierea Precon – Automagistral-Pivden – Conextrust, evaluată la aproximativ 4,57 miliarde de lei fără TVA. Valoarea reprezintă doar circa 67,5% din estimarea minimă a contractului, fapt care a atras atenția CNIR încă din etapa inițială a evaluării.

Autoritatea a suspectat existența unui preț neobișnuit de scăzut și a cerut justificări suplimentare. Ulterior, oferta a fost declarată neconformă, pe motiv că anumite costuri aferente unor grinzi de 27 de metri necesare unui pasaj important nu ar fi fost reflectate corespunzător în documentația financiară.

Disputa a ajuns atât la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și la Curtea de Apel București. Dacă CNSC a respins inițial toate contestațiile formulate de participanți, judecătorii Curții de Apel au decis că oferta Precon trebuie reevaluată.

De aici începe însă un nou episod al conflictului. Constructorul susține că instanța a dispus doar verificarea modului în care costurile grinzilor au fost incluse în ofertă și eventual clarificări punctuale privind această problemă. În schimb, CNIR ar fi mers mult mai departe și a început să solicite explicații tehnice detaliate privind fabricarea efectivă a grinzilor, amplasamentul instalațiilor de producție, echipamentele utilizate, personalul specializat, tehnologia de prefabricare și procedurile de control al calității.

Disputa nu mai este despre bani, ci despre modul în care autoritatea contractantă interpretează limitele reevaluării dispuse de instanță.

Precon afirmă că toate informațiile relevante au fost deja furnizate și că CNIR încearcă practic să redeschidă analiza unor aspecte care nu au făcut obiectul deciziei Curții de Apel. Constructorul susține că soluția tehnică propusă este una perfect legală și frecvent utilizată în marile proiecte de infrastructură: anumite grinzi urmau să fie achiziționate de la producători specializați, iar altele să fie prefabricate direct în șantier, folosind resurse proprii.

În spatele disputei tehnice se ascunde însă o problemă mult mai mare, care afectează aproape toate marile investiții de infrastructură din România. De ani de zile, procedurile de atribuire se transformă în adevărate maratoane administrative, unde licitațiile sunt urmate de contestații, procese, reevaluări și noi contestații, iar proiectele rămân blocate luni sau chiar ani înainte de semnarea contractelor.

Noua contestație depusă de Precon ar putea prelungi și mai mult procedura de atribuire. Iar până când litigiile vor fi clarificate, Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț rămâne, cel puțin deocamdată, mai degrabă un proiect disputat pe hârtie decât o investiție aflată în pragul execuției. Daniel BACIU