Nou succes internaţional pentru LIIS Iaşi

* echipa Peppers, premiată la competiţia europeană de robotică din Turcia

Echipa de robotică Peppers a Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi a obţinut premiul „Sustain Award 1” la competiţia europeană Istanbul Premier Event, desfăşurată în această săptămână în Turcia. Distincţia recompensează capacitatea echipei de a dezvolta şi menţine un program de robotică sustenabil, bazat pe formarea noilor generaţii de elevi, dezvoltarea liderilor şi colaborarea cu mentori, sponsori şi comunitatea.

La competiţie au participat 77 de echipe de robotică din întreaga lume, dintre care 37 au concurat în divizia Rumeli, în care a evoluat şi echipa ieşeană.

Performanţa este rezultatul muncii elevilor coordonaţi de profesoara Mirela Ţibu, alături de absolventul LIIS Andrei Bălăşeşcu, iar la competiţie echipa a fost însoţită şi de absolventul Avram Andrei.

Directorul liceului, Adina Romanescu, spune că premiile obţinute în acest an de echipele de robotică CyLiis şi Peppers confirmă statutul instituţiei ca unul dintre cele mai importante centre de educaţie STEM din România. „Liceul de Informatică este o şcoală a viitorului, care îşi consolidează constant rolul de promotor al roboticii şi al cultivării pasiunii pentru domeniul STEM la elevi. Premiile obţinute anul acesta de echipele de robotică CyLiis şi Peppers la competiţiile internaţionale sunt rezultatul unei comunităţi de învăţare STEM performantă şi preocupată să dezvolte excelenţa prin intermediul roboticii. Oamenii din spatele roboţilor - mentorul inspiraţional Mirela Ţibu, elevii noştri, absolvenţii, finanţatorii, profesorii din LIIS şi întreaga comunitate ieşeană care ne-a susţinut merită toată aprecierea şi recunoştinţa”, a declarat Adina Romanescu, directoarea Liceului de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi. Laura RADU